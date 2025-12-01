مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجة نارية مع مقطورة قصب بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم دراجة نارية مع مقطورة قصب أمام قرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم أمام قرية القمانة بين دراجة نارية ومقطورة قصب.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين اصطدام دراجة نارية مع مقطورة قصب بنطاق قرية القمانة، ما أدى لإصابة شاب وإصابة الآخر أثناء استقلالهم دراجة نارية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.