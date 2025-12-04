مواصفات ميكروباص كينج لونج كينج 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات تساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة .

ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 .

أبعاد ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

يأتي ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 5200 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1980 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2590 مم .

محرك ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

يستمد ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 قوته من محرك 4 سلندر سعة 2300 سي سي، وبها عزم دوران 180 نيوتن/متر، ويخرج قوة 76 حصان، ويصل سرعته القصوي إلي 120 كم/ساعة، ومتصل به علبة تروس مانيوال .

مواصفات ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

زود ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط ديناميكية عصرية، و مصابيح ضباب لتعزيز الرؤية، وبه مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية، وشريط وباكتة جانبية.

ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

بالاضافة إلي ان ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 يضم أيضا، تابلوه بتصميم "طيارة" متطور، وبه شاشة لمس مع بلوتوث، وفرش جلد للكراسي والأرضية بالكامل، وبه أرضية كونتر، و تكييف أمامي وخلفي قوي، ونظام تعليق محسن لتقليل الاهتزازات.

سعر ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

يصل سعر ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 760 ألف جنيه .

تاريخه شركة كينج لونج كينج في صناعة الحافلات

ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

تأسست شركة كينج لونج (King Long) في الصين في ديسمبر 1988، وهي شركة تصنيع للحافلات والشاحنات الكبيرة، ومقرها الرئيسي في مدينة شيامن، وتركز الشركة على البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات وخدمات المركبات، ولديها قواعد تصنيع متعددة، وطورت كينج لونج تقنيات متقدمة، بما في ذلك أنظمة القيادة الذاتية والحافلات الكهربائية، وتعد من أكبر المصدرين للحافلات في العالم.