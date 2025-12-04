قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
الطيار نجا بأعجوبة.. تحطم مقاتلة إف-16 لـ«طيور الرعد» في كاليفورنيا
القمر يلتقي الثريا فوق سماء مصر اليوم.. لأ تفوت فرصة مشاهدته
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ميكروباص كينج لونج كينج 2026

ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026
ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات تساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة .

ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 .

أبعاد ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

يأتي ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 5200 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1980 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2590 مم .

محرك ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

يستمد ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 قوته من محرك 4 سلندر سعة 2300 سي سي، وبها عزم دوران 180 نيوتن/متر، ويخرج قوة 76 حصان، ويصل سرعته القصوي إلي 120 كم/ساعة، ومتصل به علبة تروس مانيوال .

مواصفات ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

زود ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط ديناميكية عصرية، و مصابيح ضباب لتعزيز الرؤية، وبه مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية، وشريط وباكتة جانبية.

ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

بالاضافة إلي ان ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 يضم أيضا، تابلوه بتصميم "طيارة" متطور، وبه شاشة لمس مع بلوتوث، وفرش جلد للكراسي والأرضية بالكامل، وبه أرضية كونتر، و تكييف أمامي وخلفي قوي، ونظام تعليق محسن لتقليل الاهتزازات.

سعر ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

يصل سعر ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 760 ألف جنيه .

تاريخه شركة كينج لونج كينج في صناعة الحافلات

ميكروباص كينج لونج كينج موديل 2026

تأسست شركة كينج لونج (King Long) في الصين في ديسمبر 1988، وهي شركة تصنيع للحافلات والشاحنات الكبيرة، ومقرها الرئيسي في مدينة شيامن، وتركز الشركة على البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات وخدمات المركبات، ولديها قواعد تصنيع متعددة، وطورت كينج لونج تقنيات متقدمة، بما في ذلك أنظمة القيادة الذاتية والحافلات الكهربائية، وتعد من أكبر المصدرين للحافلات في العالم.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة ميكروباص كينج لونج كينج كينج لونج كينج موديل 2026 كينج لونج كينج محرك ميكروباص كينج لونج كينج مواصفات ميكروباص كينج لونج كينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

ترشيحاتنا

لاعب الاهلي

نجم الأهلي يلفت نظر الكتالوني .. وسباق لضمه من أندية أوروبية | فيديوجراف

زواج دينا الشربيني

زواج مميز… فجر السعيد تثير الجدل حول دينا الشربيني

برنامج دولة التلاوة

بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

بالصور

الزعفران.. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد