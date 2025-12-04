قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
تكنولوجيا وسيارات

إرشادات بسيطة للحفاظ علي ناقل الحركة في السيارات ؟

إبراهيم القادري

للحفاظ على ناقل الحركة يجب تغيير سائل ناقل الحركة، بالاضافة إلي انه يجب تجنب القيادة العنيفة والتحميل الزائد، وقم بفحص ناقل الحركة بشكل مستمر .

ويجب عند الوقوف على منحدر أستخدام الفرامل اليدوية بالإضافة إلى وضع التوقف (P) لتخفيف الضغط عن ناقل الحركة.

- إرشادات بسيطة للحفاظ علي ناقل الحركة في السيارات :

غير سائل ناقل الحركة والفلتر بانتظام

يعد تغيير السائل والفلتر في المواعيد المحددة من أهم الإجراءات، ويجب فحص لون ورائحة السائل، و إذا كان لونه موحلًا أو رائحته كريهة، فذلك يدل علي انه حان الوقت لتغييره.

افحص ناقل الحركة بشكل دوري

يجب أجراء فحص سنوي لدى فني متخصص للتأكد من سلامة عمل ناقل الحركة.

لا تقد السيارة بعنف

تجنب التسارع المفاجئ والانطلاق العنيف.

تجنب التحميل الزائد

لا تتجاوز الوزن الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة.

استخدم الفرامل اليدوية على المنحدرات

عند التوقف على منحدر فيجب أستخدام الفرامل اليدوية بدلاً من الاعتماد فقط على وضع "P" لتخفيف الضغط عن ناقل الحركة.

توقف تمامًا قبل التغيير

لا تغير بين أوضاع الحركة (مثل R إلى D) أثناء حركة السيارة، وقم بالفرملة والتوقف التام قبل التغيير.

لا تضغط على دواسة الوقود في وضع N

تجنب الضغط على دواسة الوقود أثناء توقف السيارة في وضع "محايد" (N) قبل الانتقال إلى وضع القيادة (D).

سخن السيارة في الطقس البارد

في الطقس البارد، يجب تشغيل وضع التدفئة صباحًا لتدفئة الزيت قبل القيادة .

- أهمية ناقل الحركة في السيارات :

تنظيم عزم الدوران والسرعة

يقوم بتغيير التروس لزيادة عزم الدوران عند صعود المرتفعات أو تقليله عند السرعات العالية.

تحسين أداء المحرك

يضمن عمل المحرك ضمن نطاق الأداء الأمثل له، مما يقلل من الضغط عليه ويمنع التحميل الزائد.

زيادة كفاءة استهلاك الوقود

من خلال اختيار نسبة التروس المناسبة، يساعد ناقل الحركة على تقليل استهلاك الوقود.

توفير قيادة سلسة

يتيح للسائق التسارع والتباطؤ بسلاسة، مما يوفر تجربة قيادة مريحة.

التحكم بالسيارة

يمكن السائق من التحكم في السيارة بشكل كامل، بما في ذلك القدرة على التحرك للأمام والخلف، وتوفير القدرة اللازمة للمناورة بأمان .

