للحفاظ على ناقل الحركة يجب تغيير سائل ناقل الحركة، بالاضافة إلي انه يجب تجنب القيادة العنيفة والتحميل الزائد، وقم بفحص ناقل الحركة بشكل مستمر .

إرشادات للحفاظ علي ناقل الحركة في السيارات

ويجب عند الوقوف على منحدر أستخدام الفرامل اليدوية بالإضافة إلى وضع التوقف (P) لتخفيف الضغط عن ناقل الحركة.

- إرشادات بسيطة للحفاظ علي ناقل الحركة في السيارات :

غير سائل ناقل الحركة والفلتر بانتظام

يعد تغيير السائل والفلتر في المواعيد المحددة من أهم الإجراءات، ويجب فحص لون ورائحة السائل، و إذا كان لونه موحلًا أو رائحته كريهة، فذلك يدل علي انه حان الوقت لتغييره.

افحص ناقل الحركة بشكل دوري

يجب أجراء فحص سنوي لدى فني متخصص للتأكد من سلامة عمل ناقل الحركة.

لا تقد السيارة بعنف

تجنب التسارع المفاجئ والانطلاق العنيف.

تجنب التحميل الزائد

لا تتجاوز الوزن الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة.

استخدم الفرامل اليدوية على المنحدرات

عند التوقف على منحدر فيجب أستخدام الفرامل اليدوية بدلاً من الاعتماد فقط على وضع "P" لتخفيف الضغط عن ناقل الحركة.

توقف تمامًا قبل التغيير

لا تغير بين أوضاع الحركة (مثل R إلى D) أثناء حركة السيارة، وقم بالفرملة والتوقف التام قبل التغيير.

لا تضغط على دواسة الوقود في وضع N

تجنب الضغط على دواسة الوقود أثناء توقف السيارة في وضع "محايد" (N) قبل الانتقال إلى وضع القيادة (D).

سخن السيارة في الطقس البارد

في الطقس البارد، يجب تشغيل وضع التدفئة صباحًا لتدفئة الزيت قبل القيادة .

- أهمية ناقل الحركة في السيارات :

تنظيم عزم الدوران والسرعة

يقوم بتغيير التروس لزيادة عزم الدوران عند صعود المرتفعات أو تقليله عند السرعات العالية.

تحسين أداء المحرك

يضمن عمل المحرك ضمن نطاق الأداء الأمثل له، مما يقلل من الضغط عليه ويمنع التحميل الزائد.

زيادة كفاءة استهلاك الوقود

من خلال اختيار نسبة التروس المناسبة، يساعد ناقل الحركة على تقليل استهلاك الوقود.

توفير قيادة سلسة

يتيح للسائق التسارع والتباطؤ بسلاسة، مما يوفر تجربة قيادة مريحة.

التحكم بالسيارة

يمكن السائق من التحكم في السيارة بشكل كامل، بما في ذلك القدرة على التحرك للأمام والخلف، وتوفير القدرة اللازمة للمناورة بأمان .