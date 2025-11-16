كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟

في واحدة من أغرب المشاهد التي رصدتها بعثات الاستكشاف البحري، عثر علماء المحيطات على كرة ذهبية اللون في أعماق المحيط قرب سواحل ألاسكا، لتتحول خلال ساعات إلى حديث الباحثين والجمهور حول العالم.



مشهد غير مألوف في ظلمات المحيط

الكرة، التي بدت وكأنها قادمة من عالم آخر، ظهرت بلون لامع وملمس يشبه الجلد، مع وجود ثقب غامض في سطحها، ما أثار سلسلة واسعة من الأسئلة حول أصلها وطبيعتها هل هي بيضة لكائن بحري غير معروف؟ أم ربما شكل حي جديد لم يكتشف من قبل؟

عمق يفوق الميلين وبيئة ما زالت غامضة

تم العثور على الجسم الذهبي في عمق يتجاوز الميلين تحت سطح الماء، وهي منطقة تعد من أقل الأماكن على كوكب الأرض فهما ودراسة.

هذه الأعماق المظلمة تخفي وراء ستارها أنماط حياة نادرة، وغالبا ما تفاجئ العلماء باكتشافات تتحدى التوقعات العلمية السائدة.

اكتشاف خلال مهمة "سيسكيب ألاسكا 5"

ظهر هذا الجسم خلال مهمة “سيسكيب ألاسكا 5”، ضمن برنامج علمي موسع يهدف إلى استكشاف مناطق لم يسبق الوصول إليها في قاع المحيط ورسم خرائط لموائلها البحرية.

وبحسب العلماء، فإن هذه المناطق العميقة تعد كنزا من الأسرار البيولوجية، مع احتمال وجود أنواع بحرية لم تُعرف من قبل.

فرضيات متعددة من بيضة عملاقة إلى كائن مجهول

إثر العثور على الكرة، تعددت التحليلات الأولية بشأن طبيعتها فبينما رأى بعض العلماء أنها قد تكون بيضة ضخمة لأحد كائنات أعماق البحار، رجح آخرون أنها ربما تنتمي إلى نوع جديد من الإسفنج البحري.

الدكتورة كيري هاول من جامعة بليموث أوضحت

“ملمس الكرة سميك ويشبه الجلد، والثقب الموجود فيها يشير إلى احتمال أن شيئًا ما حاول الدخول أو الخروج. إذا كانت بيضة فعلا، فالسؤال الأهم هو لأي كائن؟ حجمها يفوق بكثير أحجام بيض الأسماك المعتادة، ما يجعلها حالة نادرة للغاية.”

رحلة الكرة الغامضة إلى المختبر

وللتعامل بحذر مع الاكتشاف، استخدم الباحثون أجهزة شفط عالية الدقة انتشلت الكرة دون أن تتعرض للتلف، لتبدأ الآن رحلتها داخل المختبرات المتخصصة.

ووفقًا لموقع “DailyGalaxy”، يعكف العلماء حاليًا على تحليل الحمض النووي (DNA) للجسم الغريب، وهي خطوة يتوقع أن تكشف النقاب عن هويته البيولوجية، وما إذا كان جزءا من كائن معروف أو اكتشاف جديدا تماما.

أعماق البحار عالم لا ينفد من المفاجآت

يمثل هذا الاكتشاف تذكير حيا بحجم الغموض الذي ما زال يكتنف أعماق المحيطات، حيث تظهر بين الحين والآخر مخلوقات أو أجسام لم يسبق للبشر رؤيتها.

ويؤكد العلماء أن مثل هذه الاكتشافات تلعب دورا مهما في فهم التنوع البيولوجي البحري، وتدفع باتجاه تكثيف حملات الاستكشاف التي قد تغيّر كثيرًا من مفاهيمنا حول الحياة في أعماق البحار.