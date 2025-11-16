قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟

كرة ذهبية
كرة ذهبية
أمينة الدسوقي

في واحدة من أغرب المشاهد التي رصدتها بعثات الاستكشاف البحري، عثر علماء المحيطات على كرة ذهبية اللون في أعماق المحيط قرب سواحل ألاسكا، لتتحول خلال ساعات إلى حديث الباحثين والجمهور حول العالم.


مشهد غير مألوف في ظلمات المحيط

الكرة، التي بدت وكأنها قادمة من عالم آخر، ظهرت بلون لامع وملمس يشبه الجلد، مع وجود ثقب غامض في سطحها، ما أثار سلسلة واسعة من الأسئلة حول أصلها وطبيعتها هل هي بيضة لكائن بحري غير معروف؟ أم ربما شكل حي جديد لم يكتشف من قبل؟

عمق يفوق الميلين وبيئة ما زالت غامضة

تم العثور على الجسم الذهبي في عمق يتجاوز الميلين تحت سطح الماء، وهي منطقة تعد من أقل الأماكن على كوكب الأرض فهما ودراسة.

هذه الأعماق المظلمة تخفي وراء ستارها أنماط حياة نادرة، وغالبا ما تفاجئ العلماء باكتشافات تتحدى التوقعات العلمية السائدة.

اكتشاف خلال مهمة "سيسكيب ألاسكا 5"

ظهر هذا الجسم خلال مهمة “سيسكيب ألاسكا 5”، ضمن برنامج علمي موسع يهدف إلى استكشاف مناطق لم يسبق الوصول إليها في قاع المحيط ورسم خرائط لموائلها البحرية.

وبحسب العلماء، فإن هذه المناطق العميقة تعد كنزا من الأسرار البيولوجية، مع احتمال وجود أنواع بحرية لم تُعرف من قبل.

فرضيات متعددة من بيضة عملاقة إلى كائن مجهول

إثر العثور على الكرة، تعددت التحليلات الأولية بشأن طبيعتها فبينما رأى بعض العلماء أنها قد تكون بيضة ضخمة لأحد كائنات أعماق البحار، رجح آخرون أنها ربما تنتمي إلى نوع جديد من الإسفنج البحري.

الدكتورة كيري هاول من جامعة بليموث أوضحت
“ملمس الكرة سميك ويشبه الجلد، والثقب الموجود فيها يشير إلى احتمال أن شيئًا ما حاول الدخول أو الخروج. إذا كانت بيضة فعلا، فالسؤال الأهم هو لأي كائن؟ حجمها يفوق بكثير أحجام بيض الأسماك المعتادة، ما يجعلها حالة نادرة للغاية.”

رحلة الكرة الغامضة إلى المختبر

وللتعامل بحذر مع الاكتشاف، استخدم الباحثون أجهزة شفط عالية الدقة انتشلت الكرة دون أن تتعرض للتلف، لتبدأ الآن رحلتها داخل المختبرات المتخصصة.

ووفقًا لموقع “DailyGalaxy”، يعكف العلماء حاليًا على تحليل الحمض النووي (DNA) للجسم الغريب، وهي خطوة يتوقع أن تكشف النقاب عن هويته البيولوجية، وما إذا كان جزءا من كائن معروف أو اكتشاف جديدا تماما.

أعماق البحار عالم لا ينفد من المفاجآت

يمثل هذا الاكتشاف تذكير حيا بحجم الغموض الذي ما زال يكتنف أعماق المحيطات، حيث تظهر بين الحين والآخر مخلوقات أو أجسام لم يسبق للبشر رؤيتها.
ويؤكد العلماء أن مثل هذه الاكتشافات تلعب دورا مهما في فهم التنوع البيولوجي البحري، وتدفع باتجاه تكثيف حملات الاستكشاف التي قد تغيّر كثيرًا من مفاهيمنا حول الحياة في أعماق البحار.

كرة ذهبية سواحل ألاسكا سيسكيب ألاسكا 5 كوكب الأرض ألاسكا 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

الكويت

الكويت: 37% من الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الخاص

السفارة الروسية بواشنطن

السفارة الروسية بواشنطن: الفرصة سانحة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام الكويتي: ملتقى الصحفيات الخليجيات يُرسخ قيم التواصل والتعاون بين الأشقاء

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد