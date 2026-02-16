أضا عن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي: لقطات مصورة من الملعب رفضوا عرضها

علق الإعلامي محمد طارق أضا، على الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي والجيش الملكي، مساء الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن ما حدث لا يعبر عن الصورة المعتادة للجماهير المصرية.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن البداية كانت باستفزاز من أحد اللاعبين، ما أدى إلى حالة من التوتر في المدرجات، قبل أن يقوم بعض الجماهير بإلقاء زجاجات داخل الملعب، مشيرًا إلى أن بعض جماهير الفريق المغربي ارتكبت أيضًا تجاوزات.

أضاف: «نحن ضد أي تجاوز، سواء صدر من جمهور مصري أو مغربي، لأن الرياضة في الأساس منافسة شريفة وليست ساحة للاحتقان».

أوضح أضا أن هناك لقطات مصورة من داخل الملعب، إلا أنه رفض عرضها، متسائلًا: «لماذا انسقنا إلى هذا المشهد؟ كنا في أجواء رائعة، والجماهير كانت تضرب مثالًا في التشجيع الحضاري».

أشار إلى أن نادي الجيش الملكي أصدر بيانًا رسميًا اشتكى فيه من تصرفات بعض الجماهير، متوقعًا صدور عقوبة من الاتحاد الأفريقي قد تتراوح بين غرامة مالية تبدأ من ألف دولار وتصل إلى 300 ألف دولار، مع احتمالية فرض عقوبات أخرى مثل نقل المباريات خارج الملعب أو منع الحضور الجماهيري، لكنه رجح الاكتفاء بغرامة مالية فقط.

اختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية عُرفت دائمًا بأخلاقها وروحها الرياضية، مشددًا على أن الرد على أي تجاوز لا يكون بتجاوز مماثل، وأن الحفاظ على صورة الكرة المصرية مسؤولية الجميع.