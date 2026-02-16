عبدالجليل: الأهلي بحاجة لعين خبيرة في الصفقات

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي نادي بيراميدز أصبح من بين أفضل الأندية على الساحة الإفريقية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الفريق يجني ثمار الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ويظهر بتركيز واضح في المنافسات القارية.

وخلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، أوضح عبدالجليل أن بيراميدز استفاد من تجاربه السابقة وأصبح أكثر نضجًا في التعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما ينعكس على أدائه ونتائجه.

وتطرق عبدالجليل إلى وضع الهجوم داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن مروان عثمان لاعب جيد، لكنه لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي، خاصة أنه لا يتحمل الضغوط الكبيرة المرتبطة بقميص الفريق الأحمر.

وأشار إلى أن محمد شريف يظل خيارًا أفضل من كامويش في الوقت الحالي، من حيث الخبرة والقدرة على التعامل مع أجواء المباريات الحاسمة.

وشدد عبدالجليل على أن الأهلي يحتاج إلى "عين خبيرة" في ملف التعاقدات، خاصة في مركز المهاجم، معتبرًا أن النادي يقدم لجماهيره "مسكنات" في هذا المركز منذ نحو خمس سنوات، باستثناء صفقة وسام أبو علي التي وصفها بالاستثناء الإيجابي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يظل فريقًا كبيرًا، لكنه بحاجة إلى قرارات أكثر دقة في سوق الانتقالات، لضمان استمرار التفوق محليًا وقاريًا.