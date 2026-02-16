قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدردير يستفز جماهير الاهلي بمنشور عن الزمالك.. ماذا قال؟

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ جمهور القلعة البيضاء بعد انتقاده لـ أفعال جماهير القلعة الحمراء في مباراة الجيش الملكي .

الزمالك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صباح الخير على أحلى جمهور في الدنيا! 

الزمالك دايمًا في القلب، والجمهور الأبيض هو السند الحقيقي للفريق.

النهارده يوم جديد، وإن شاء الله هيكون يوم حلو على كل زملكاوي.

الزمالك دايمًا في القمة، والجمهور هو اللي بيخلي الفريق يكسب ويوصل لهدفه.

صباح الخير على أحلى ناس في الدنيا!".

هاجم الناقد الرياضي عمرو الدردير، جمهور النادي الأهلي ، بعد مباراة المارد الأحمر و الجيش الملكي المغربي في لقاء اليوم.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "خلينا نتكلم في الصح بالمنظر ده انت كده رايح تضر الاهلي مش تسانده دي اسمها تصرفات طائشه من أشخاص غير مسؤلة أنت عارف أن تصرفك ده هيعود على النادي بالعقوبة وحرمانه باللعب بدون جمهور، في دور الثمانيه اللي محتاج لوجود الجمهور في الملعب أكثر من الوقت الحالي ياريت عقليتنا تتغير للأفضل".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثاني بـ9 نقاط، ثم يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم يحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

الزمالك الاهلي الدردير نجوم الرياضه

