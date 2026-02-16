الدردير يستفز جماهير الاهلي بمنشور عن الزمالك.. ماذا قال؟

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ جمهور القلعة البيضاء بعد انتقاده لـ أفعال جماهير القلعة الحمراء في مباراة الجيش الملكي .

الزمالك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صباح الخير على أحلى جمهور في الدنيا!

الزمالك دايمًا في القلب، والجمهور الأبيض هو السند الحقيقي للفريق.

النهارده يوم جديد، وإن شاء الله هيكون يوم حلو على كل زملكاوي.

الزمالك دايمًا في القمة، والجمهور هو اللي بيخلي الفريق يكسب ويوصل لهدفه.

صباح الخير على أحلى ناس في الدنيا!".

هاجم الناقد الرياضي عمرو الدردير، جمهور النادي الأهلي ، بعد مباراة المارد الأحمر و الجيش الملكي المغربي في لقاء اليوم.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "خلينا نتكلم في الصح بالمنظر ده انت كده رايح تضر الاهلي مش تسانده دي اسمها تصرفات طائشه من أشخاص غير مسؤلة أنت عارف أن تصرفك ده هيعود على النادي بالعقوبة وحرمانه باللعب بدون جمهور، في دور الثمانيه اللي محتاج لوجود الجمهور في الملعب أكثر من الوقت الحالي ياريت عقليتنا تتغير للأفضل".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة النادي الأهلي والجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثاني بـ9 نقاط، ثم يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم يحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.