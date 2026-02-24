الحكمة.. لقاء روحي لخدمة الحكماء بإيبارشية بنها وقويسنا

نظمت خدمة الحكماء بإيبارشية بنها وقويسنا، لقاءها الروحي على مستوى كنائس الإيبارشية، تحت عنوان "الحكمة"، بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده، بحضور عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي في كاتدرائية الآباء السواح بالكنيسة ذاتها، تلا ذلك فقرة من الترانيم الروحية، ثم فقرة صحية، وبعدها تم تقديم الكلمة الرئيسية التي تناولت موضوع اليوم، واختتم اليوم بفقرات من الألعاب وجولة لزيارة معالم الكنيسة.

وأكد الحاضرون في ختام اللقاء أهمية هذه التجمعات الروحية في دعم خدمة الحكماء، لما تحمله من تشجيع روحي وتواصل مثمر بين خدام الإيبارشية، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في يوم اتسم بالمحبة والشركة والبنيان الروحي، ومصلين أن يبارك الرب هذه الخدمة ويثمرها لمجد اسمه القدوس.