باكستان .. مقتل 4 من رجال الأمن إثر هجوم لمسلحين استهدف سيارة شرطة

أفادت وسائل إعلام باكستانية بمقتل 4 من رجال الأمن في باكستان إثر هجوم لمسلحين استهدف سيارة شرطة في إقليم خيبر بختونخوا .

و منذ قليل ؛ أعلن الجيش الباكستاني منذ قليل مقـ.تل أربعة مسلحين خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن في مقاطعة "ديرا إسماعيل خان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفاد الجيش الباكستاني - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - بأنه تم شن العملية عقب تلقي معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين بالمنطقة، مما أدى إلى وقوع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين، ومقتل أربعة مسلحين.

وأضاف أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المسلحين، كما تم شن عملية تمشيط في المنطقة من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".