مقتل 4 أفراد من الشرطة الباكستانية في هجمات مسلحة بإقليم بلوشستان

شن مسلحون انفصاليون، تابعون لجيش تحرير بلوشستان، هجمات "منسقة" في عدة مدن بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون في وقت مبكر من صباح السبت.

بدأت الهجمات في عاصمة المقاطعة كويتا حوالي الساعة السادسة صباحاً بانفجار قوي، أعقبه إطلاق نار كثيف استمر لمدة ساعتين مصحوباً بانفجارات متعددة.

قال سكان دالباندين ونوهسكي إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار في المناطق في وقت مبكر من صباح السبت، بينما وردت أنباء عن هجمات مماثلة في ماستونغ وغوادار وباسني وتربات.

قال مسؤول كبير في الشرطة الباكستانية ، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المسلحين حاولوا دخول عاصمة الإقليم كويتا، لكن الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى أوقفتهم.

وقال: "هاجم الإرهابيون سيارة شرطة على طريق سارياب، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين. وقد منعت الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى الإرهابيين من إيجاد أي منفذ في مدينة كويتا، ولا تزال عملية التمشيط جارية".

بلوشستان، التي تحد إيران وأفغانستان، هي موقع تمرد مستمر منذ عقود تشنه جماعات انفصالية بلوشية غالباً ما تهاجم قوات الأمن والأجانب، وتختطف المسؤولين الحكوميين.

قال شهيد رند، مساعد رئيس وزراء بلوشستان لشؤون الإعلام والشؤون السياسية، إن الشرطة وقوات الحدود شبه العسكرية أحبطت الهجمات وتطارد المهاجمين.

يتهم الانفصاليون الحكومة المركزية بسرقة موارد الإقليم لتمويل مشاريع تنموية في مناطق أخرى من البلاد.

وتنفي الحكومة الباكستانية هذه الادعاءات، مؤكدةً أنها تعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات المحلية في بلوشتسان.