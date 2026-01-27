منزلاوي يبحث مع سفير باكستان تعزيز المشاورات السياسية وتفعيل التعاون المشترك

​استقبل السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بـ الجامعة العربية، اليوم عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى جمهورية مصر العربية.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شملت المناقشات التحديات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما استعرض الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون القائمة بين الأمانة العامة وجمهورية باكستان الإسلامية، بما يُساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر، بمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2005، والتي تؤكد على تعزيز المشاورات السياسية وتفعيل التعاون العربي الباكستاني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.