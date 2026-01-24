باكستان.. ارتفاع عدد قتلى تفجير انتحاري في حفل زفاف قرب الحدود مع أفغانستان

ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري وقع في حفل زفاف قرب الحدود مع أفغانستان، أمس الجمعة، إلى 7 أشخاص، بحسب اعلان الشرطة الباكستانية اليوم السبت.

وقال محمد عدنان، المسؤول في الشرطة، إن التفجير وقع في مبنى يضم أعضاء إحدى لجان السلام خلال حفل زفاف أمس الجمعة في منطقة ديرة إسماعيل خان في شمال غرب باكستان.

وأضاف أن أربعة، كانوا من بين نحو 12 مصابا في الهجوم، لقوا حتفهم في المستشفى.

وتتألف لجان السلام من سكان وشيوخ وتدعمها الدولة في إطار جهودها الرامية لمواجهة المتشددين الإسلاميين في المناطق الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

ويأتي هذا بعد تأكيد مقتل ثلاثة آخرين أمس الجمعة. حيث تسعى باكستان جاهدة للتصدي لموجة متصاعدة من هجمات المتشددين.

و بحسب "رويترز" لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.