البيت الأبيض ينشر صورة لترامب مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في جرينلاند

نشر البيت الأبيض صورة مركبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة جرينلاند، على الرغم أن طيور البطريق لا تعيش في جرينلاند.



ونشر البيت الأبيض الصورة على منصة "إكس"، وعلق عليها: "عانقوا البطريق"، كما نشر مقطع فيديو مشابه على تطبيق "تيك توك".

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، برغبة الولايات المتحدة في فرض سيطرتها على جزيرة جرينلاند لأنها، حسب قوله، مهمه للأمن القومي الأمريكي.

وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن جرينلاند، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".