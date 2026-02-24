خالد عبد العزيز : لا أؤيد تشفير الدوري ولانستطيع رفع أسعار تذاكر المباريات

أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أن الدوري المصري لا يستطيع أن يكون ضمن أفضل عشر دوريات في العالم لأكثر من سبب.

وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : "الدوري المصري لن يكون ضمن أفضل عشر دوريات في العالم لان هذا يتطلب تشفير الدوري لرفع عائد البث التليفزيونى ، و رفع أسعار تذاكر حضور المباريات".

وأضاف رئيس المجلس الاعلام لتنظيم الاعلام: "ظروفنا الاقتصادية لاتسمح ، والدوري يعتبر متنفس للشعب المصري ومنقدرش نحط أعباء على المواطنين ، والأندية عايزة يكون ليها مبالغ كبيرة من البث التليفزيونى لانها حتى لو كان العائد حالياً مليار جنيه ستوزع على عشرين نادي يعنى 20 مليون جنيه لكل نادي مش تمن صفقة واحدة"

وتابع خالد عبد العزيز :"كمان أسعار التذاكر في أوربا مثلا 50 جنيه استرلينى او 50 دولار يعنى حوالى الفين جنيه مصري ، احنا عندنا التذاكر بـ 100 جنيه ومنقدرش نرفع سعر التذكرة وبالتالي العوائد أرقام هزيلة، وأي حديث عن تطوير دوري بدون تشفير أو رفع أسعار التذاكر بعيد كلياً عن أرض الواقع".

وتُقدم الإعلامية نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة.

