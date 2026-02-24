محمد عز: التمثيل مهنة مليئة بالدخلاء والمجاملات

علق الفنان محمد عز علي الدخلاء علي الوسط الفني هذا الموسم الرمضاني في المسلسلات والبرامج.

وكتب محمد عز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حسبي الله ونعم الوكيل فكل حد كان سبب في وجود كل الدخلاء دول علي مهنه التمثيل وحسبي. الله في كل حد جامل حد علي حساب المهنه دي وحسبي الله في كل حد افتكر انها شغلانه اللي ملوش شغلانه ايه الضلال الكتير دا مين المسووووخ دول".

علق الفنان محمد عز، على مشاهد الضرب والعنف فى بعض الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2026 ومنها مسلسل على كلاى والكينج ودرش.

وكتب محمد عز عبر حسابه على فيسبوك: “وربنا ما قادر محمد إمام فى أول حلقة ضرب اتنين منهم المعلم بتاعه، وأحمد العوضى ضرب خمسة مرة واحدة بعد ما قعد يحلق فى وشهم ساعة، ومصطفى شعبان ضرب ابن كبير السوق بالقلم”.

وأضاف: “هو مفيش بطل طبيعى يطلع يقعد على القهوة يتفرج على ماتش أرسنال ويشرب كوباية شاي، وبعدين يروح بيته يقعد على الفيس شوية وينام عشان يصحى الصبح يروح شغله اللى هيقدم استقالته فيه آخر الشهر عشان مش عاجبه الوضع؟ لازم كل الأبطال تطلع تزعق وتضرب”.