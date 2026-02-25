وكيل إسكان النواب يبحث مع محافظ سوهاج حل مشكلات المستشفيات ومخالفات البناء وتقنين الأراضي

طرح النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج خلال اجتماع مع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عددا من الملفات التي تشغل المواطن السوهاجي وتؤثر على قطاع كبير من المواطنين وبها تحديات كثيرة وتحتاج لحلول عاجلة.

و أوضح النائب مختار همام مرسي أن من أولى الملفات ملف الصحة حيث تضم محافظة سوهاج ما يقرب من ٢٣ مستشفى مركزيا وللأسف يوجد شكاوى متعددة من تدني مستوى الخدمة الصحية و نقص الأطباء والتمريض وتعطل بعض الأجهزة ويجب تأهيل هذه المستشفيات بما يلزمها لتقديم خدمة متميزة للمرضى.

وأكد أهمية وجود جدول زمني واضح للمشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بالمحافظة خاصة في رصف الطرق والمرافق من توصيل مياه و غاز وكهرباء.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هناك مشكلة كبيرة في سوهاج متمثلة في البناء المخالف وهذا ناتج عن عدم إصدار حيز عمراني للقرى ومخطط تفصيلي منذ سنوات و كذلك التعقيدات والروتين في استخراج التراخيص مما يجعل البعض يلجأ للبناء المخالف.

وأشار النائب مختار همام إلى أنه بالتبعية لذلك يقوم المواطن بالدخول في التصالح في مخالفات البناء وهذا الملف يواجه فيه المواطن تأخيرا كبيرا مع تعدد طلبات الاستيفاء وطول دورة الإجراءات ولا بد من تنسيق مباشر بين الإدارات المحلية والجهات الفنية المختصة ووضع اطار زمني للانتهاء من طلبات التصالح.

وأضاف النائب مختار همام أن طلبات تقنين الأراضي تواجه بطئ في المعاينات و البت في الطلبات ويجب وضع منظومة إلكترونية بتوقيتات وضوابط محددة للقضاء على مشاكل تقنين الأراضي.

واختتم الوكيل لجنة الإسكان مناقشاته مع المحافظ بمشكلة وجود عجز واضح في عمال النظافة بمختلف المصالح الحكومية بالمحافظة مما أثر بالسلب على مستوى النظافة العامة، وطالب بضرورة وضع جدول زمني لحل هذه المشكلة.

وأكد أنه على ثقة من أن المحافظ اللواء طارق راشد ونائب المحافظ لديهم رغبة قوية في إحداث حركة تنمية و تطوير في مرافق المحافظة وتحقيق نهضة حقيقية يشعر بها المواطن السوهاجي في وقت قريب.