الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
أصل الحكاية

كيفية حماية حساباتك على فيسبوك وجوجل وإنستجرام من الاختراق

كيفية حماية حساباتك على فيسبوك وجوجل وإنستجرام من الاختراق
كيفية حماية حساباتك على فيسبوك وجوجل وإنستجرام من الاختراق
ولاء خنيزي

في عصر الرقمنة، أصبحت الحسابات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، سواء للتواصل الاجتماعي، العمل، أو تخزين البيانات المهمة. ومع ازدياد استخدام الإنترنت، تتزايد المخاطر التي تهدد هذه الحسابات، مثل الاختراق، سرقة الهوية، التنمر الإلكتروني، أو الابتزاز الرقمي. لذلك من الضروري اتباع إجراءات عملية لحماية كل حساب على حدة.

حماية حساب فيسبوك

يُعد فيسبوك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي حول العالم، ويحتوي على كمية هائلة من المعلومات الشخصية، الرسائل، والصور، مما يجعله هدفًا جذابًا للمخترقين الذين قد يستخدمون الحسابات المخترقة لسرقة الهوية أو إرسال رسائل مزعجة.

خطوات أساسية لحماية فيسبوك:

تفعيل المصادقة الثنائية (2FA):

  • اذهب إلى الإعدادات > الأمان وتسجيل الدخول > المصادقة الثنائية.
  • اختر الطريقة المناسبة: تطبيق المصادقة مثل Google Authenticator أو الرسائل النصية.

تحديث كلمة المرور بانتظام:

  • استخدم كلمة مرور قوية تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة، أرقام ورموز.
  • تجنب تكرار نفس كلمة المرور في أكثر من حساب.

مراجعة الأجهزة النشطة:

  • الإعدادات > الأمان وتسجيل الدخول > أماكن تسجيل الدخول.
  • احذف أي جهاز غريب أو غير مألوف.

تفعيل إشعارات تسجيل الدخول:

  • احصل على تنبيهات عند كل محاولة دخول جديدة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

التحكم في التطبيقات المرتبطة بالحساب:

  • الإعدادات > التطبيقات والمواقع > أزل أي تطبيقات غير موثوقة أو غير مستخدمة.

حماية حساب جوجل

حساب جوجل مرتبط بالكثير من خدمات الإنترنت، من Gmail إلى Drive وYouTube. اختراق هذا الحساب قد يمنح المخترق وصولًا إلى كمية كبيرة من بياناتك، لذا يُعد حماية حساب جوجل أمرًا بالغ الأهمية.

خطوات حماية حساب جوجل:

تفعيل المصادقة الثنائية:

  • انتقل إلى صفحة الأمان في جوجل > التحقق بخطوتين > تفعيل.
  • يمكن استخدام الرسائل النصية، تطبيق Google Authenticator، أو مفاتيح الأمان (Security Keys).

مراجعة نشاط الحساب:

  • تابع صفحة “نشاط الحساب” لمعرفة الأجهزة والجلسات الأخيرة.
  • أزل أي جهاز أو جلسة غير مألوفة.

تحديث كلمة المرور بانتظام:

  • اختر كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب.

التحكم في التطبيقات المصرح لها بالوصول:

  • الإعدادات > التطبيقات والمواقع > ألغِ وصول التطبيقات غير الموثوقة.

تفعيل تنبيهات الأمان:

  • احصل على إشعارات فورية عند أي نشاط مشبوه أو محاولة تسجيل دخول غير معروفة.

حماية حساب إنستجرام

تُعد إنستجرام منصة شهيرة لمشاركة الصور والفيديوهات، والحسابات فيها معرضة لمحاولات الاختراق والتنمر الإلكتروني أو سرقة الهوية الرقمية.

خطوات أساسية لحماية إنستجرام:

تفعيل المصادقة الثنائية:

  • الإعدادات > الأمان > المصادقة الثنائية > اختر الرسائل النصية أو تطبيق المصادقة.

استخدام كلمة مرور قوية وفريدة:

  • اجمع بين الحروف الكبيرة والصغيرة، الأرقام والرموز.
  • تجنب استخدام نفس كلمة المرور في أي حساب آخر.

مراجعة نشاط تسجيل الدخول:

  • الإعدادات > الأمان > نشاط تسجيل الدخول.
  • سجّل الخروج من أي أجهزة غير مألوفة.

تفعيل إشعارات النشاط المشبوه:

  • استقبل تنبيهات عند أي نشاط غير معتاد أو محاولات دخول من مواقع جديدة.

التحكم في التطبيقات الخارجية:

  • الإعدادات > الأمان > التطبيقات والمواقع > ألغِ وصول أي تطبيقات مشبوهة أو غير ضرورية.
حماية الحسابات حماية الحساب فيسبوك جوجل حساب جوجل إنستجرام حساب إنستجرام حساب فيسبوك

