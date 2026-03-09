انتبه أثناء الكي.. 6 أخطاء شائعة تفسد ملابسك المفضلة

كي الملابس من الأعمال المنزلية اليومية التي تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أن بعض العادات الخاطئة أثناء استخدام المكواة قد تتسبب في تلف الأقمشة أو إفساد مظهر الملابس. فاختيار درجة حرارة غير مناسبة أو استخدام المكواة بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى ظهور بقع أو لمعان غير مرغوب فيه على القماش، بل وقد يتسبب في إضعاف أليافه مع مرور الوقت.

وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يقع فيها كثيرون عند كي الملابس، مع نصائح لتجنبها والحفاظ على ملابسك لفترة أطول.

كي الملابس قبل تنظيفها

من الأخطاء الشائعة تمرير المكواة على الملابس التي تحتوي على بقع أو اتساخات، حيث تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تثبيت هذه البقع داخل النسيج، ما يجعل إزالتها لاحقًا أكثر صعوبة.

لذلك يُفضل التأكد من نظافة القطعة ومعالجة أي بقع قبل البدء في كيها.

إهمال تنظيف المكواة

قد تتراكم بقايا الأوساخ أو الصدأ على قاعدة المكواة بمرور الوقت، وإذا لم تُنظف بشكل دوري فقد تنتقل هذه الرواسب إلى الملابس وتترك عليها آثارًا غير مرغوب فيها.



ويُنصح بتنظيف سطح المكواة من حين لآخر باستخدام مواد بسيطة مثل خليط من صودا الخبز والخل أو الماء الدافئ مع سائل تنظيف الأطباق، مع الحرص على فصل المكواة عن الكهرباء وتركها تبرد تمامًا قبل تنظيفها.

الكي على أسطح غير مناسبة

يلجأ البعض إلى كي الملابس على السرير أو الأريكة في حالات الاستعجال، لكن هذه الطريقة لا تساعد على إزالة التجاعيد بشكل جيد، كما قد تؤدي إلى تمدد القماش أو تشوهه.

لذلك يُعد استخدام لوح كي مستوٍ وثابت الخيار الأفضل للحصول على نتيجة مثالية.

عدم قلب الملابس أثناء الكي

تحتاج بعض الأقمشة الحساسة أو القطع المزخرفة إلى عناية خاصة أثناء الكي، إذ قد تتضرر الطبعات أو التطريزات عند تعرضها المباشر للحرارة.

لذلك يُنصح بقلب الملابس إلى الداخل قبل كيها، أو استخدام قطعة قماش فاصلة لحماية القماش من الحرارة المباشرة.

اختيار درجة حرارة غير مناسبة

ضبط المكواة على أعلى درجة حرارة قد يبدو وسيلة سريعة للتخلص من التجاعيد، لكنه قد يضر بالأقمشة الرقيقة مثل الحرير أو الكتان.

ولذلك من الأفضل قراءة تعليمات العناية الموجودة على ملصق الملابس واختيار درجة الحرارة المناسبة لكل نوع قماش.

طي الملابس وهي ساخنة

طي الملابس مباشرة بعد الانتهاء من كيها قد يؤدي إلى ظهور تجاعيد جديدة سريعًا، لأن القماش لا يزال ساخنًا ومرنًا.

لذا يُفضل ترك الملابس لبضع دقائق حتى تبرد تمامًا قبل طيها أو تعليقها، للحفاظ على نعومة القماش ومظهره المرتب.