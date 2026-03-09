قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انتبه أثناء الكي.. 6 أخطاء شائعة تفسد ملابسك المفضلة

انتبه أثناء كي الملابس.. 6 أخطاء شائعة قد تُفسد قطعك المفضلة
انتبه أثناء كي الملابس.. 6 أخطاء شائعة قد تُفسد قطعك المفضلة
ولاء خنيزي

كي الملابس من الأعمال المنزلية اليومية التي تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أن بعض العادات الخاطئة أثناء استخدام المكواة قد تتسبب في تلف الأقمشة أو إفساد مظهر الملابس. فاختيار درجة حرارة غير مناسبة أو استخدام المكواة بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى ظهور بقع أو لمعان غير مرغوب فيه على القماش، بل وقد يتسبب في إضعاف أليافه مع مرور الوقت.

وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يقع فيها كثيرون عند كي الملابس، مع نصائح لتجنبها والحفاظ على ملابسك لفترة أطول.

كي الملابس قبل تنظيفها

من الأخطاء الشائعة تمرير المكواة على الملابس التي تحتوي على بقع أو اتساخات، حيث تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تثبيت هذه البقع داخل النسيج، ما يجعل إزالتها لاحقًا أكثر صعوبة.
لذلك يُفضل التأكد من نظافة القطعة ومعالجة أي بقع قبل البدء في كيها.

إهمال تنظيف المكواة

قد تتراكم بقايا الأوساخ أو الصدأ على قاعدة المكواة بمرور الوقت، وإذا لم تُنظف بشكل دوري فقد تنتقل هذه الرواسب إلى الملابس وتترك عليها آثارًا غير مرغوب فيها.


ويُنصح بتنظيف سطح المكواة من حين لآخر باستخدام مواد بسيطة مثل خليط من صودا الخبز والخل أو الماء الدافئ مع سائل تنظيف الأطباق، مع الحرص على فصل المكواة عن الكهرباء وتركها تبرد تمامًا قبل تنظيفها.

الكي على أسطح غير مناسبة

يلجأ البعض إلى كي الملابس على السرير أو الأريكة في حالات الاستعجال، لكن هذه الطريقة لا تساعد على إزالة التجاعيد بشكل جيد، كما قد تؤدي إلى تمدد القماش أو تشوهه.
لذلك يُعد استخدام لوح كي مستوٍ وثابت الخيار الأفضل للحصول على نتيجة مثالية.

عدم قلب الملابس أثناء الكي

تحتاج بعض الأقمشة الحساسة أو القطع المزخرفة إلى عناية خاصة أثناء الكي، إذ قد تتضرر الطبعات أو التطريزات عند تعرضها المباشر للحرارة.
لذلك يُنصح بقلب الملابس إلى الداخل قبل كيها، أو استخدام قطعة قماش فاصلة لحماية القماش من الحرارة المباشرة.

اختيار درجة حرارة غير مناسبة

ضبط المكواة على أعلى درجة حرارة قد يبدو وسيلة سريعة للتخلص من التجاعيد، لكنه قد يضر بالأقمشة الرقيقة مثل الحرير أو الكتان.
ولذلك من الأفضل قراءة تعليمات العناية الموجودة على ملصق الملابس واختيار درجة الحرارة المناسبة لكل نوع قماش.

طي الملابس وهي ساخنة

طي الملابس مباشرة بعد الانتهاء من كيها قد يؤدي إلى ظهور تجاعيد جديدة سريعًا، لأن القماش لا يزال ساخنًا ومرنًا.
لذا يُفضل ترك الملابس لبضع دقائق حتى تبرد تمامًا قبل طيها أو تعليقها، للحفاظ على نعومة القماش ومظهره المرتب.

كي الملابس الملابس الكي المكواة استخدام المكواة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

ميرنا جميل

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام

عمرو الليثي

أبواب الخير يقدم 250 ألف جنيه لعلاج تشوهات الأنف لطفل

الفنانة إنتصار

إنتصار تكشف لـ صدي البلد أسرار وكواليس شخصيتها في «علي كلاي»

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد