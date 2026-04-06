سلسلة «القانون والحياة» تستعرض قوانين الإيجارات الأحد المقبل

تعقد سلسلة «القانون والحياة» اللقاء القانوني الشهري الخامس لعام 2026، يوم الأحد المقبل، بقاعة الحكمة بساقية الصاوي، تحت عنوان: «قوانين الإيجارات في مصر: قراءة علمية وتطبيقية لأهم المشكلات العملية في ضوء التعديلات المستحدثة».

ويقدم اللقاء المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية، في إطار طرح تحليلي متخصص لقوانين الإيجارات في مصر، مع التركيز على إشكاليات الإيجار القديم، واستعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه المحامين، إلى جانب تفكيك الخريطة التشريعية المتشابكة وأهم التعديلات التي طرأت عليها في السنوات الأخيرة.

وتتناول الجلسة قراءة تطبيقية للقوانين المستحدثة، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 2022 والقانون رقم 164 لسنة 2025، مع تحليل أثر هذه التعديلات على الواقع العملي أمام المحاكم، فضلًا عن مناقشة الموقف الدستوري للنصوص الجديدة في ضوء الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.

ويشمل اللقاء حوارًا مفتوحًا ونقاشًا مباشرًا مع الحضور، بهدف تبادل الخبرات العملية واستعراض أبرز الإشكاليات التي يواجهها المحامون في منازعات الإيجارات، إلى جانب طرح رؤى عملية للتعامل مع التعديلات الجديدة، مع التطرق إلى التطبيقات القضائية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بما يحقق مزجًا متوازنًا بين التأصيل النظري والخبرة العملية.

ويأتي اختيار هذا الموضوع استجابة لاستطلاع آراء المحامين خلال اللقاءات السابقة، نظرًا لكونه من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين، وهو ما يعكس توجه السلسلة نحو مناقشة القضايا القانونية ذات الأثر المجتمعي المباشر، من خلال طرح علمي وتطبيقي يعزز من كفاءة الممارسة المهنية.

وقال المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، إن اللقاء المرتقب يحمل طابعًا خاصًا، إذ يتضمن تكريم اسم النقيب الراحل رجائي عطية، إحياءً لذكراه وتقديرًا لمسيرته القانونية والنقابية، ومكانته الراسخة في وجدان المحامين.

وأضاف أنه سيتم خلال اللقاء الإعلان عن التفاصيل الكاملة لمسابقة «جوائز رجائي عطية التشجيعية» لشباب المحامين، والتي تم رفع إجمالي جوائزها إلى 130 ألف جنيه بقرار من مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب الكشف عن عدد من المفاجآت المرتبطة بها، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف دعم الكوادر الشابة وتحفيزها على التميز في العمل القانوني.

وأوضح أن اللقاء يأتي امتدادًا لرسالة السلسلة في دعم الوعي القانوني، وتقديم محتوى مهني جاد يواكب التطورات التشريعية، ويشكل إضافة حقيقية لشباب المحامين في مسيرتهم العملية.