إنزو فرنانديز يشعل الميركاتو.. طلب رحيل مرتقب من تشيلسي وحلم الانتقال إلى ريال مدريد

يبدو أن مستقبل النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز مع تشيلسي بات على المحك، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام متزايد من ريال مدريد.

وتصاعدت حدة الأزمة داخل النادي اللندني بعد قرار المدرب ليام روسينيور استبعاد اللاعب من مواجهتي بورت فيل في كأس الاتحاد الإنجليزي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على خلفية تصريحات إعلامية اعتبرها المدرب “تجاوزت الحدود”.

وكان إنزو أثار الجدل بتصريحاته لقناة “لوزو تي في”، حين ألمح إلى تفضيله العيش في مدريد، مؤكدًا أنها الأقرب لأسلوب حياته مقارنة بمدن أوروبية أخرى، وهو ما فُسر على نطاق واسع كإشارة واضحة لرغبته في الانتقال إلى النادي الملكي.

وبحسب ما أورده برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن اللاعب لا يعتزم الاكتفاء بالتلميحات، بل يستعد لتقديم طلب رسمي للرحيل عن تشيلسي خلال الصيف، بهدف تسهيل انتقاله إلى ريال مدريد.

ورغم رغبة اللاعب، تظل القيمة المالية العقبة الأكبر، حيث قد يطلب تشيلسي نحو 150 مليون يورو للموافقة على الصفقة، وهو ما قد يدفع إدارة ريال مدريد لاتباع سياسة الضغط عبر تأجيل المفاوضات حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، أملًا في تخفيض المقابل المالي.