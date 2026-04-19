تامر حسني يثير الجدل بعد غنائه مع السفير الفرنسي.. تفاصيل

أثار الفنان تامر حسنى إعجاب متابعيه، خلال حفله الأخير بإحدى المدارس الفرنسية في القاهرة، بعدما أدى غناء أغنية "بنت الإيه".

وشهد الحفل حضور إريك شوفالييه السفير الفرنسى فى القاهرة الذي صعد له على المسرح أثناء تقديم الأغنية.

وشارك تامر حسني الفيديو رفقة السفير عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع السفير أثناء غنائهم علي المسرح.

وعلق تامر حسني :"مرة أنا وصاحبي السفير الفرنسي

(Éric Chevallier)

تغنينا بنت الإيه مع بعض على مسرح واحد أنا حاسس إن البوست اللي جاي هكون بعلن عن أول سنجل دويتو أنا ومعالي السفير الفرنسي و شرفتني يا صاحبي العزيز "

وكان قد أحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف ابنة الإعلامي خيري رمضان، المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وقدم تامر حسني، خلال حفل زفاف ابنة خيري رمضان، عدد من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها العروسان والحضور.