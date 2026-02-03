أسوان .. بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى بقرية الفوزة بإدفو | شاهد

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركز إدفو .

وقد شهدت الجولة إعطاء المحافظ لإشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الفوزة للصرف الصحى وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط ، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم ، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائى لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى ، وبطول 340 م.ط.

مشروعات الصرف الصحى

رافق محافظ أسوان أثناء التشغيل التجريبى للمحطة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة فاطمة على نائب رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وزهجر سليمان رئيس المدينة ، والمهندس ناجى عليان عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.