كرنفال لفرق الفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولى للثقافة.. شاهد

وسط استمتاع السائحين والمواطنين بالعروض الفنية لديفيلية فرق الفنون الشعبية ، انطلقت أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون ، والتى تستمر فعالياته حتى 9 فبراير الجارى ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وقد تم تقديم الفقرات المبهرة لـ 14 فرقة للفنون الشعبية داخل السوق السياحى القديم ، وقد كلف الدكتور إسماعيل كمال نائبه المهندس عمرو لاشين بمشاركة هذه الفعاليات وسط حضور لسفير دولة كندا الصديقة بالقاهرة السيد أولريك شانون ، وأيضاً اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

حيث يأتى ذلك فى إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون فى التنشيط السياحى والتبادل الثقافى بين الشعوب ، ويشهد المهرجان مشاركة 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان ، السودان ، فلسطين ، لاتفيا ، الهند ، تونس ، كازاخستان ، مونتنيجرو .

و 6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنسانى .