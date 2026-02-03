محافظ كفر الشيخ يفتتح العناية المركزة الجديدة بمستشفى فوة المركزي.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، العناية المركزة الجديدة (ب) بمستشفى فوة المركزي، لتعزيز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة طبقاً للاشتراطات الصحية والرعاية المتميزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تفقد محافظ كفرالشيخ العناية المركزة الجديدة، التي تضم 11 سرير عناية مركزة مجهزًا بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب 11 جهاز مونيتور و7 أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى أجهزة أشعة تلفزيونية وأشعة قلب (إيكو) وأشعة عادية، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتقليل الضغط على المستشفيات الأخرى بالمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن دعم وتطوير أقسام العناية المركزة يأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية، نظرًا لدورها المحوري في إنقاذ الأرواح، موجهًا بتوفير الكوادر الطبية المدربة، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة داخل المستشفى.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن أعمال تطوير مستشفى فوه المركزي تمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق حياة كريمة لأهالينا.

لفت محافظ كفرالشيخ إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة، موضحًا أن تكامل جهود المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور جبريل محمد الزمامري، مدير مستشفى فوه المركزي، والدكتورة دعاء الرفاعي، نائب مدير المستشفى للرعاية المركزة، وعدد من القيادات التنفيذية.