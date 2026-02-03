محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوة المركزي .. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوه المركزي بعد تطويره، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تفقد محافظ كفرالشيخ القسم بعد رفع كفاءته وتحديثه، ويضم 9 أسرّة انتظار مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة، وسريرين للطوارئ وسرير عزل مطابق للاشتراطات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة الاهتمام المستمر بتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ باعتبارها خط الدفاع الأول لإنقاذ الأرواح، مشددًا على استمرار دعم المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن أعمال التطوير بمستشفى فوه المركزي تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات الطبية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن باعتبارها أولوية أولى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور جبريل محمد الزمامري، مدير مستشفى فوه المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية.