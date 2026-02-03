محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوة المركزي .. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد صورا صادمة لـ سقوط سيارة فى حفرة للصرف الصحى بمطروح
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوه المركزي .. صور

محمود زيدان

 افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فوه المركزي بعد تطويره، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تفقد محافظ كفرالشيخ القسم بعد رفع كفاءته وتحديثه، ويضم 9 أسرّة انتظار مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة، وسريرين للطوارئ وسرير عزل مطابق للاشتراطات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة الاهتمام المستمر بتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ باعتبارها خط الدفاع الأول لإنقاذ الأرواح، مشددًا على استمرار دعم المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن أعمال التطوير بمستشفى فوه المركزي تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات الطبية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن باعتبارها أولوية أولى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور جبريل محمد الزمامري، مدير مستشفى فوه المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

الجامع الأزهر

البحوث الإسلاميَّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

دار الإفتاء

التصرف الشرعي لمن أفطر في رمضان ولا يتذكر عدد الأيام.. دار الإفتاء توضح

وزير الأوقاف خلال المحاضرة

وزير الأوقاف للشباب: تعلقوا بالقمم وتحلوا بالطموح ولا تكتفوا بالقليل

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

