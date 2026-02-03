أعراض نقص الحديد بالجسم.. قائمة أكلات ترفع النسبة

يعاني الكثير من نقص الحديد بالجسم حيث يواجه الجسم صعوبة في إنتاج الهيموجلوبين نتيجة نقص الحديد، ويحتاج الجسم الحديد بكميات معينة حتى يستطيع أداء وظائفه الحيوية، ولكن نقص الحديد لسبب أو آخر يؤدي إلى الضعف، وفي حال تفاقم النقص يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

أعراض نقص الحديد في الجسم

تعب وضعف غير مبرر: الشعور المستمر بالإرهاق وقلة الطاقة.

الشعور المستمر بالإرهاق وقلة الطاقة. شحوب الجلد والبشرة: يظهر بوضوح على الوجه، داخل الجفون، أو الأظافر.

يظهر بوضوح على الوجه، داخل الجفون، أو الأظافر. ضيق التنفس وألم الصدر: نتيجة لقلة الأكسجين المنقول للأنسجة.

نتيجة لقلة الأكسجين المنقول للأنسجة. صداع ودوخة: صداع مزمن أو دوار.

صداع مزمن أو دوار. برودة الأطراف: الشعور ببرودة دائمة في اليدين والقدمين.

الشعور ببرودة دائمة في اليدين والقدمين. هشاشة الأظافر وتساقط الشعر: تكسر الأظافر وتساقط الشعر بشكل ملحوظ.

تكسر الأظافر وتساقط الشعر بشكل ملحوظ. التهاب اللسان أو جفاف الفم: تقرحات أو التهابات في اللسان.

تقرحات أو التهابات في اللسان. الرغبة في أكل أشياء غير غذائية (وحم الغرائب): مثل الثلج، الطين، أو التراب.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

ما هي ​أنيميا نقص الحديد؟



هو نوع من فقر الدم يحدث عند عدم كفاية الجسم من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين (هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة الجسم) في خلايا الدم الحمراء، وهو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا.





أعراض أنيميا نقص الحديد :



شحوب الجلد.

الشعور بالإجهاد والتعب غير المبرر.

الصداع.

الدوخة أو الدوار.

برودة اليدين والقدمين.

تقصف الأظافر.

تقرحات اللسان.

الشعور برغبة غير طبيعية في أكل الأشياء غير الغذائية كالثلج أو الطين.

ما هو الفرق بين نقص الحديد ونقص مخزون الحديد

على الرغم من شيوع استخدام مصطلحي نقص الحديد ونقص مخزون الحديد بشكل متبادل، إلا أنهما يشيران إلى حالتين مختلفتين.

نقص الحديد: يشير إلى نقص عنصر الحديد في الجسم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم. يتميز بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وكمية الهيموجلوبين، البروتين الذي ينقل الأكسجين في الجسم.

نقص مخزون الحديد: هو حالة محددة تنخفض فيها مستويات الفيريتين، وهو البروتين المسؤول عن تخزين الحديد في الجسم. يمكن أن يحدث ذلك حتى في وجود مستويات طبيعية من الحديد في الدم.

الفرق الرئيسي هو أن نقص الفيريتين هو مؤشر أكثر تحديداً لحالة الحديد في الجسم، ويعكس كمية الحديد المخزنة في خلايا الجسم، في حين أن نقص الحديد هو مصطلح أوسع يشمل مجموعة من الحالات الطبية المرتبطة بنقص عنصر الحديد وسوء التغذية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد

تعتبر مشكلة نقص الحديد شائعة بين النساء بسبب عدة عوامل تفقد فيها المرأة الدم، وتتضمن الفئات الأكثر عرضةً للإصابة بأعراض نقص الحديد ما يلي:

-النساء الحوامل أو المرضعات.

-المرأة التي تعاني من غزارة الحيض.

-الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية كبيرة.

-الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل القرحة الهضمية.

-الأشخاص الذين خضعوا لعمليات علاج السمنة، مثل قص المعدة.

-الأشخاص النباتيون الذين لا تحتوي وجباتهم الغذائية على الأطعمة الغنية بالحديد.

-الأطفال الذين يشربون الحليب البقري بمقدار 450- 680 جرام يومياً، إذ يقلل حليب البقر امتصاص الحديد ويهيج بطانة الأمعاء.

رفع مخزون الحديد بالجسم

هناك العديد من الطرق التي تساعدك على رفع الحديد بسرعة بجسمك ، أهمها الغذاء الصحي الغني بالحديد.



هناك العديد من الأطعمة الغنية بالحديد، ومن أبرزها ما يأتي:﻿

السبانخ.

الجرجير.

الكرنب.

الزبيب.

المشمش.

الخوخ.

الحبوب والخبز المدعّم بالحديد.

اللحوم الحمراء.

الدجاج.



أطعمة تساعد في رفع الحديد



هناك العديد من الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين ج والتي تزيد من امتصاص الحديد ويفضل تناولها مع الحديد أو الاطعمة الغنية به، ومن أبرزها:

الفراولة.

البندورة.

البرتقال.

حبوب الإفطار المدعّمة بفيتامين ج.

أكلات ترفع الحديد بسرعة

اللحوم الحمراء والكبدة: مصدر غني وسريع الامتصاص للحديد.

السبانخ والبروكلي: من المصادر النباتية الغنية بالحديد، لكن يفضل تناولها مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.

البقوليات: مثل العدس والحمص والفاصوليا.

البذور والمكسرات: مثل بذور اليقطين واللوز.

الأسماك والمحار: مصدر غني بالحديد والبروتينات.