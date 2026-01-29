أسرع علاج في أسبوع.. أعراض جرثومة المعدة

يعاني الكثير من مشكلة جرثومة المعدة وقد لا يكتشفون ذلك رغم وجود بعض الأعراض الواضحة التي تظهر على المصاب ، ويمكن أن يظل المريض متعايش مع جرثومة المعدة فترات طويلة دون اكتشافها

ما هي جرثومة المعدة ؟

ج المعدة (الملوية البوابية) هي

بكتيريا حلزونية تعيش في بطانة المعدة، وتعتبر سبباً رئيسياً لالتهابات وقرحة المعدة والمثنى عشر.

تنتقل جرثومة المعدة عبر الأطعمة والمياه الملوثة أو الاتصال بلعاب المصاب، وغالباً لا تسبب أعراضاً خطيرة، لكنها قد تؤدي لألم حاد، غثيان، وانتفاخ.

يعتمد علاجها على مضادات حيوية وواقيات معدة لمدة 7-14 يوماً.

أعراض جرثومة المعدة

معظم الأفراد المصابين بـ جرثومة المعدة و بالتهاب المعدة المزمن أو التهاب الاثني عشر ليس لديهم أعراض، ومع ذلك يعاني بعض الأشخاص من مشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك قرحة المعدة أو الاثني عشر.

يمكن أن تسبب جرثومة المعدة مجموعة متنوعة من الأعراض، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

غثيان أو قيء.

الانتفاخ.

التجشؤ.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

حرقة في المعدة.

نقص الشهية.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

براز داكن أو لونه قطراني.

القرحة التي تنزف يمكن أن تسبب فقر الدم والإرهاق.

ماهي أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل؟

ألم وحرقان في المعدة: يزداد سوءًا عند امتلاء المعدة أو عند الجوع، وأحياناً يوقظك من النوم ليلاً.

يزداد سوءًا عند امتلاء المعدة أو عند الجوع، وأحياناً يوقظك من النوم ليلاً. غثيان وقيء: قد يكونان متكررين، خاصة في الصباح.

قد يكونان متكررين، خاصة في الصباح. انتفاخ وتجشؤ: بسبب زيادة الغازات في المعدة.

بسبب زيادة الغازات في المعدة. فقدان الشهية: نتيجة لالتهاب المعدة.

نتيجة لالتهاب المعدة. رائحة فم كريهة: ناتجة عن تكاثر البكتيريا.

ناتجة عن تكاثر البكتيريا. سوء الهضم: وشعور بعدم الراحة في البطن.

أعراض خطيرة (تتطلب مراجعة الطبيب فوراً):

فقر الدم (الأنيميا): يسبب شحوب الجلد، الإرهاق الشديد، والدوار، وقد يظهر كضعف عام.

قيء دموي: يبدو القيء بلون القهوة أو أحمر داكن.

براز داكن أو أسود: أو وجود دم في البراز (قد يظهر أسود اللون).

ألم شديد ومستمر: في البطن لدرجة الاستيقاظ من النوم.

صعوبة في التنفس، دوخة، أو إغماء .

ماهو الطعام الذي يقتل جرثومة المعدة؟

البروبيوتيك

الشاي الاخضر

العسل الأبيض

زيت الزيتون

العرقسوس

البروكلي

الكركم

الزنجبيل

التوت البري

الرمان

القرنفل

الكرنب الأحمر



الأكل الممنوع لمرضى جرثومة المعدة

بخلاف الاطعمة التي تقضي على جرثومة المعدة، هناك الأكل الممنوع لمرضى جرثومة المعدة، وهو الأكل الذي يزيد من الأعراض التي تسببها جرثومة المعدة، ونجد أن الأكل الممنوع لمرضى جرثومة المعدة يشمل:

الشوكولاتة والأطعمة الدهنية.

الأطعمة المقلية والحامضة.

الكافيين والأطعمة الحارة.

الأطعمة المدخنة والمالحة.

اللحوم المصنعة.

علاج جرثومة المعدة في أسبوع

يُعتمد على العلاج الثلاثي أو العلاج الرباعي للقضاء على جرثومة المعدة في مدة تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا، ويتضمن العلاج مزيجًا من المضادات الحيوية التي تقتل الجرثومة، مع أدوية مثبطة لأحماض المعدة لتقليل الحموضة وتحسين فعالية العلاج، ولضمان نجاحه، يجب على المريض الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، مع تجنب الأطعمة الحارة والدهنية والمشروبات الغازية، والتركيز على الأطعمة التي تقضي على جرثومة المعدة مثل الزبادي والثوم والعسل.