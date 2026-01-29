قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
خدمات

أسرع علاج في أسبوع.. أعراض جرثومة المعدة

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

يعاني الكثير من مشكلة جرثومة المعدة وقد لا يكتشفون ذلك رغم وجود بعض الأعراض الواضحة التي تظهر على المصاب ، ويمكن أن يظل المريض متعايش مع جرثومة المعدة فترات طويلة دون اكتشافها 

ما هي جرثومة المعدة ؟ 

ج المعدة (الملوية البوابية) هي

بكتيريا حلزونية تعيش في بطانة المعدة، وتعتبر سبباً رئيسياً لالتهابات وقرحة المعدة والمثنى عشر.

 تنتقل جرثومة المعدة عبر الأطعمة والمياه الملوثة أو الاتصال بلعاب المصاب، وغالباً لا تسبب أعراضاً خطيرة، لكنها قد تؤدي لألم حاد، غثيان، وانتفاخ. 

يعتمد علاجها على مضادات حيوية وواقيات معدة لمدة 7-14 يوماً. 

أعراض جرثومة المعدة

معظم الأفراد المصابين بـ جرثومة المعدة و بالتهاب المعدة المزمن أو التهاب الاثني عشر ليس لديهم أعراض، ومع ذلك يعاني بعض الأشخاص من مشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك قرحة المعدة أو الاثني عشر.

يمكن أن تسبب جرثومة المعدة مجموعة متنوعة من الأعراض، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

  • غثيان أو قيء.
  • الانتفاخ.
  • التجشؤ.
  • ألم في الجزء العلوي من البطن.
  • حرقة في المعدة.
  • نقص الشهية.
  • الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام.
  • براز داكن أو لونه قطراني.
  • القرحة التي تنزف يمكن أن تسبب فقر الدم والإرهاق.

 

ماهي أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل؟ 

  • ألم وحرقان في المعدة: يزداد سوءًا عند امتلاء المعدة أو عند الجوع، وأحياناً يوقظك من النوم ليلاً.
  • غثيان وقيء: قد يكونان متكررين، خاصة في الصباح.
  • انتفاخ وتجشؤ: بسبب زيادة الغازات في المعدة.
  • فقدان الشهية: نتيجة لالتهاب المعدة.
  • رائحة فم كريهة: ناتجة عن تكاثر البكتيريا.
  • سوء الهضم: وشعور بعدم الراحة في البطن. 

أعراض خطيرة (تتطلب مراجعة الطبيب فوراً):

  • فقر الدم (الأنيميا): يسبب شحوب الجلد، الإرهاق الشديد، والدوار، وقد يظهر كضعف عام. 
  • قيء دموي: يبدو القيء بلون القهوة أو أحمر داكن. 
  • براز داكن أو أسود: أو وجود دم في البراز (قد يظهر أسود اللون). 
  • ألم شديد ومستمر: في البطن لدرجة الاستيقاظ من النوم. 
  • صعوبة في التنفس، دوخة، أو إغماء

ماهو الطعام الذي يقتل جرثومة المعدة؟ 

البروبيوتيك

الشاي الاخضر 

العسل الأبيض

زيت الزيتون 

العرقسوس

البروكلي

الكركم 

الزنجبيل

التوت البري 

الرمان 

القرنفل 

الكرنب الأحمر 

الأكل الممنوع لمرضى جرثومة المعدة

بخلاف الاطعمة التي تقضي على جرثومة المعدة، هناك الأكل الممنوع لمرضى جرثومة المعدة، وهو الأكل الذي يزيد من الأعراض التي تسببها جرثومة المعدة، ونجد أن الأكل الممنوع لمرضى جرثومة المعدة يشمل:

  • الشوكولاتة والأطعمة الدهنية.
  • الأطعمة المقلية والحامضة.
  • الكافيين والأطعمة الحارة.
  • الأطعمة المدخنة والمالحة.
  • اللحوم المصنعة.

علاج جرثومة المعدة في أسبوع

يُعتمد على العلاج الثلاثي أو العلاج الرباعي للقضاء على جرثومة المعدة في مدة تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا، ويتضمن العلاج مزيجًا من المضادات الحيوية التي تقتل الجرثومة، مع أدوية مثبطة لأحماض المعدة لتقليل الحموضة وتحسين فعالية العلاج، ولضمان نجاحه، يجب على المريض الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، مع تجنب الأطعمة الحارة والدهنية والمشروبات الغازية، والتركيز على الأطعمة التي تقضي على جرثومة المعدة مثل الزبادي والثوم والعسل.

