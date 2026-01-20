عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

عصير البطاطس من المشروبات الطبيعية التي يغفل عنها الكثير ، حيث ان فوائده الصحية متعددة اذا تناولته باعتدال وبالطريقة الصحيحة



فوائد عصير البطاطس الصحية



تهدئة المعدة وعلاج الحموضة

يساعد على تقليل حموضة المعدة وتهدئة التهاباتها، وبيُستخدم أحيانًا لتخفيف أعراض:

قرحة المعدة

الحموضة وحرقة المعدة

القولون العصبي



تحسين الهضم

غني بالنشا الطبيعي اللي بيساعد على:

تنظيم حركة الأمعاء

تقليل الإمساك

تهدئة القولون

دعم صحة الكبد

يساعد على تنقية الجسم من السموم، ويدعم وظائف الكبد عند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة.



تقوية المناعة

يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد في:

مقاومة الالتهابات

تعزيز مناعة الجسم



خفض ضغط الدم

البطاطس غنية بالبوتاسيوم، وعصيرها قد يساعد في:

تنظيم ضغط الدم

تقليل احتباس السوائل



مفيد للبشرة

يُستخدم داخليًا أو موضعيًا لـ:

تفتيح البشرة

تهدئة الحبوب والالتهابات

تقليل الهالات السوداء



تحذيرات مهمة

يُشرب من بطاطس نيئة وطازجة فقط

يُمنع استخدام البطاطس الخضراء أو التي تحتوي علي براعم (وذلك بسبب مادة السولانين السامة)

لا يُنصح بالإكثار منه خاصة لمرضى السكري

يُفضّل تناوله طازجًا وعلى معدة فاضية



طريقة التحضير



حبة بطاطس متوسطة مقشرة ومغسولة

تُضرب في الخلاط مع مياه

تُصفّى ويُشرب العصير فورًا.