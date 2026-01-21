قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
د.محمد بشاري يكتب: القاهرة تُعيد للكتاب هيبته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

علاج الضغط العالي.. هل الكركديه فعال؟

علاج الضغط العالي
علاج الضغط العالي
رشا عوني

يعاني الكثيرون من أزمة الضغط المرتفع والتي تطلب اتباع نظام صحي معين لتفادي مضاعفات الضغط العالي من خلال الانتظام على العلاجات الموصوفة وكذلك نظام صحي مناسب لأصحاب الضغط المرتفع، فهل يمكن علاج الضغط العالي والسيطرة عليه بدون علاج؟

مضاعفات الضغط العالي

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المعالج إلى مضاعفات طبية خطيرة مثل السكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وقصور القلب، وتلف الكلى، وغيرها من المشكلات الصحية الموهنة.

خدعوك فقالوا: الكركديه الساقع لخفض ضغط الدم.. و
علاج الضغط العالي

كيف انزل الضغط المرتفع بسرعة في المنزل؟

لخفض الضغط المرتفع بسرعة في المنزل، ركز على الاسترخاء العميق بالتنفس البطيء، وشرب شاي الكركديه أو عصير الشمندر، وتناول الموز، مع تقليل الملح والتوقف عن التدخين، وتذكر أن هذه حلول مؤقتة ولا تغني عن استشارة الطبيب، خاصة في حالات الارتفاع الحاد والمفاجئ.  

هل الكركديه يخفض الضغط؟

نعم، الكركديه يخفض ضغط الدم المرتفع بفعالية ويُعتبر علاجاً طبيعياً، حيث يحتوي على مواد توسع الأوعية الدموية، ويُشرب ساخناً أو بارداً دون سكر، لكن يجب استشارة الطبيب عند تناوله مع أدوية الضغط لأنه قد يعزز تأثيرها أو يتعارض معها، ولا يُنصح به لمن يعانون من انخفاض الضغط

‫ما هي فوائد الكركديه للضغط وما مدى فعاليتها؟ | الطبي‬‎
الكركديه للضغط


كيف يعمل الكركديه على خفض الضغط؟

يحتوي الكركديه على مركبات طبيعية مثل الأنثوسيانين وحمض الأسكوربيك التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسعها، مما يخفض الضغط، وهو تأثير شبيه ببعض الأدوية، كما يعمل كمدر للبول، مما يساعد على التخلص من الصوديوم والسوائل الزائدة.
 

الكركديه الساخن:
يساعد على خفض الضغط المرتفع بنفس فعالية الكركديه البارد، حيث يعمل على استرخاء الأوعية الدموية. 
 

 إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم، تجنب شربه ساخناً، لأنه قد يسبب الدوخة والإغماء. 


الكركديه البارد:
مشروب منعش ومفيد لخفض الضغط المرتفع ومرطب للجسم. 
يساعد على ترطيب الجسم وتوازن السوائل، مما يجعله خياراً جيداً لمرضى الضغط خاصة مع الصيام، ولكن يجب عدم تناوله بكميات كبيرة دفعة واحدة. 

يخفض ضغط الدم.. 6 فوائد مذهلة لتناول الكركديه في الصيف | المصري اليوم
فوائد الكركديه للضغط

فاكهة غير متوقعة تعالج الضغط المرتفع والإمساك

نظام غذائي لعلاج الضغط المرتفع


 

اشرب ايه لو ضغطي عالي؟

 

لمريض الضغط المرتفع، يُنصح بشرب الماء، الكركديه (بدون سكر)، الشاي الأخضر، وعصائر طبيعية غنية بالبوتاسيوم مثل البنجر والرمان والتوت، مع تجنب المشروبات السكرية والصودا؛ مع ضرورة استشارة الطبيب، فالنظام الغذائي والمشروبات الداعمة، مع الأدوية، أساسية لإدارة الضغط. 

خدعوك فقالوا.. الكركدية يخفض الضغط سريعا | الكونسلتو
علاج الضغط



تقليل تناول الصوديوم

إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فمن المفيد تقليل تناول الصوديوم لمعرفة ما إذا كان سيحدث فرقا. استبدل الأطعمة المصنعة بالمكونات الطازجة وحاول تتبيلها بالأعشاب والتوابل بدلا من الملح.


تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يعد البوتاسيوم معدنا مهما يساعد جسمك على التخلص من الصوديوم، ويخفف الضغط على الأوعية الدموية.

للحصول على توازن أفضل بين البوتاسيوم والصوديوم في نظامك الغذائي، ركز على تناول عدد أقل من الأطعمة المصنعة والمزيد من الأطعمة الطازجة الكاملة.


تقليل الكافيين


إذا كنت قد تناولت فنجانا من القهوة قبل قياس ضغط دمك، فستعرف أن الكافيين يسبب زيادة فورية في ضغط الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

غالبا ما يعاني الأشخاص الذين يتناولون كميات منخفضة من الكالسيوم من ارتفاع ضغط الدم.

هل التوتر والغضب يسبب ارتفاع الضغط؟

نعم، فالإجهاد هو المحرك الرئيسي لارتفاع ضغط الدم. عندما تشعر بالتوتر المزمن، يكون جسمك في وضع "القتال أو الهروب المستمر" (Fight or Flight) على المستوى الجسدي، يعني ذلك معدل ضربات قلب أسرع وتضيق الأوعية الدموية.

إسعافات أولية لارتفاع ضغط الدم - ويب طب
علاج الضغط العالي

هل التدخين يرفع الضغط؟

تدخين التبغ يؤدي إلى رفع ضغط الدم بشكلٍ فوري ومؤقت، بالإضافة إلى ذلك فإن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ قد تضر بجدران الشرايين، ونتيجة لذلك قد تصبح الشرايين أضيَق ممّا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

الضغط العالي والأمراض المزمنة

بعض الأمراض المزمنة بما فيها الكولسترول المرتفع، والسكري، والأرق، وأمراض الكلى قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
 

علاج الضغط العالي علاج الضغط المنخفض مشروبات للضغط العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

مجدي أفشة

قفشة وعبد الله يسجلان في أول ظهور لهما بلقاء سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري

وئال بدري

تأكيدا لصدى البلد.. وائل بدر مديرا فنيا لسلة الزمالك

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

بالصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

المزيد