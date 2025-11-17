. لو ضغطك مرتفع .. 5 أنواع خبز صحية لتناولها على الإفطار

ليست كل أنواع الخبز ضارةً بالقلب، فبعضها يُساعد في تنظيم ضغط الدم المرتفع عند اختياره بعناية. خبز الحبوب المُنبتة، وخبز العجين المخمر، وخبز بذور الكتان غنيٌّ بالألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تُنظّم ضغط الدم وتُحسّن صحة القلب.

وفقاً للخبراء، ينبغي أن تكون وجبة الإفطار هي الوجبة الأكثر صحة في اليوم. وعلى محبي الخبز توخي الحذر الشديد إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إذ قد يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. لذا، يُعد اختيار خبز الحبوب الكاملة قليل الملح خياراً صحياً أكثر، لأن الألياف تُخفّض ضغط الدم.

إليكم أفضل 5 خيارات للخبز الصحي الغني بالعناصر الغذائية

-خبز الحبوب الكاملة المنبت

يُصنع الخبز المُنبت من حبوب كاملة تنبت نتيجة تعرضها للحرارة والرطوبة. ووفقًا للخبراء، يُعزز الإنبات كمية وتوافر بعض العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والبروتينات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وهي جميعها مفيدة لصحة القلب.

تناول خبز الحبوب المنبتة على الفطور يُسرّع عملية الأيض، ويُحسّن المناعة، ويُعدّ بديلاً ممتازاً لنقص المعادن والفيتامينات. كما أن الحبوب المنبتة تُقلّل من تأثيرها على مستويات السكر في الدم.

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان، فإن خبز الحبوب المنبتة له دور فعال في موازنة الإلكتروليتات وتحسين وظيفة الأوعية الدموية ودعم صحة القلب بشكل عام.

خبز الجاودار

يُصنع خبز الجاودار من دقيق حبوب الجاودار، المعروف بقوامه الكثيف ونكهته الترابية أو الحامضة. لخبز الجاودار فوائد صحية عديدة، منها الحفاظ على مستوى ضغط الدم، لاحتوائه على الألياف الغذائية والعناصر الغذائية الدقيقة المهمة، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تدعم ضبط ضغط الدم. ووفقًا للخبراء، يحتوي الجاودار على مركبات فينولية ومضادات أكسدة، مثل الليجنان، والتي ترتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

خبز الشوفان

يُصنع خبز الشوفان من مزيج من الشوفان ودقيق القمح الكامل والخميرة والماء والملح. يُعدّ الشوفان غذاءً خارقًا يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، خاصةً لصحة القلب. فهو غني بالألياف، ولا يُنظّم ضغط الدم فحسب، بل يُنظّم أيضًا مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. ووفقًا للدراسات، يُخفّض خبز الشوفان الكوليسترول لغناه بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك.

خبز العجين المخمر

يُصنع خبز العجين المخمر من الخميرة البرية وبكتيريا حمض اللاكتيك، ويحتوي على مركبات مفيدة قد تُحسّن وظائف الأوعية الدموية، مما يُساعد على خفض ضغط الدم. ولأنه أسهل هضمًا، لا يُسبب خبز العجين المخمر ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا صحيًا للقلب عند تحضيره من الحبوب الكاملة.

وبحسب الخبراء، فإن خبز العجين المخمر يتم تخميره لفترة أطول، مما يؤدي إلى تقليل عدد الفيتات - المعروف أيضًا باسم حمض الفيتيك - الذي يرتبط ببعض المعادن ويضعف امتصاصها.

خبز بذور الكتان

يُصنع خبز الكتان أساسًا من دقيق الحبوب الكاملة وبذور الكتان، ويُقال إنه من أصح أنواع الخبز التي يُمكن تناولها على الفطور. ويرجع ذلك إلى أن بذور الكتان غنية بالعناصر الغذائية وتوفر فوائد صحية عديدة. ويقول الخبراء إنها مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني أوميغا 3 موجود في الأطعمة النباتية ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل يمكنك صنع هذه الخبزات في المنزل؟



يقول خبراء التغذية إنه على الرغم من توفر أنواع الخبز الصحية هذه بسهولة في المخابز والمتاجر الكبرى، إلا أنه يمكنكِ تحضيرها بسهولة في المنزل أيضًا. ما عليكِ سوى خلط المكون الرئيسي - العجينة والدقيق المستخدم - مع قليل من الملح والخميرة النشطة والحليب والماء.

لا يستغرق خبز هذه الخبزات في الفرن أو المقلاة الهوائية أو حتى المقلاة الكثير من الوقت، ويمكنك الاستمتاع بها بسهولة في وجبة الإفطار اليومية مع أطعمة أخرى صحية للقلب مثل الطماطم والفلفل الحار وحتى الزيتون.

المصدر: timesnownews.