صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات
كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم.. وقلبي مع المصريين في هذا المصاب
هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. دينا أبو الخير توضح الحقيقة| فيديو
وزير الصحة: الخدمات الصحية هي بوابة الاستدامة والتنمية
الزمالك يؤجل حسم ملف المدرب المساعد قبل مواجهة «زيسكو» الإفريقية
الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
مرأة ومنوعات

كيفية الوقاية من مرض السكري الوراثي .. بخطوات فعالة

السكري
السكري
حياة عبد العزيز

لطالما اعتُبر داء السكري وراثةً لا مفر منها، شيئًا ينتقل بالوراثة ويحدث يومًا ما، لكن الخبراء يُوضحون أن هذا الاعتقاد غير كامل قد يزيد تاريخ عائلتنا من احتمالية الإصابة بداء السكري، لكن عاداتنا اليومية هي التي تُحدد ما إذا كنا مصابين به أم لا.

ووفقا لموقع only my health داء السكري ليس مجرد نتيجة للإفراط في تناول السكر، بل هو حالة مزمنة تنكسية تتطور بصمت على مر السنين، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم تُعالج. 

غالبًا ما يتم تجاهل الأعراض، مثل اعتبار عدم وضوح الرؤية إفراطًا في استخدام الشاشات، واعتبار فقدان الوزن المفاجئ إجهادًا، واعتبار التعب المستمر مجرد ضغوط وبحلول الوقت الذي يطلب فيه الكثيرون المساعدة، قد يكون الضرر قد بدأ بالفعل، كما أوضح.

وفي جميع أنحاء العالم، أصبحت الأرقام أكثر إثارة للقلق.الاتحاد الدولي للسكريتشير التقديرات إلى أن 589 مليون بالغ مصابون بمرض السكري حاليًا، وقد يصل هذا العدد إلى 853 مليونًا بحلول عام 2050. 

أعراض مرض السكري

غالبًا ما يبدأ داء السكري بصمت، فبينما تشمل الأعراض التقليدية العطش الشديد، والتبول المتكرر، والجوع الشديد، إلا أن العديد من علامات التحذير الأخرى غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ.

يحدث فقدان الوزن غير المبرر عندم الا يستطيع الجسم استخدام السكر بشكل فعال، مما يؤدي إلى تكسير العضلات والدهون للحصول على الطاقة.

كما قد يحدث عدم وضوح الرؤية بسبب تقلبات السوائل التي تؤثر على عدسات العين. ومن العلامات التحذيرية الأخرى بطء التئام الجروح، والالتهابات المتكررة، والطفح الجلدي، والتهابات المسالك البولية، أو عدوى الخميرة. 

وأضاف: "يُضعف ارتفاع سكر الدم جهاز المناعة، مما يجعل الجسم عرضة للخطر"..

كيف نحمي أطفالنا من مرض السكري الوراثي؟

واصل الدكتور كنعان تسليط الضوء على أن أحد أكثر الاتجاهات الحديثة إثارة للقلق هو زيادة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بين الشباب.

 في عام ٢٠٢١، تم تشخيص ٤١,٦٠٠ طفل ومراهق حول العالم. قد تلعب الوراثة دورًا في إصابة الطفل، لكن العوامل الرئيسية المساهمة هي سوء التغذية وقلة النشاط البدني.

الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر والمشروبات المحلاة صناعياً والوجبات الخفيفة المصنعة بشكل كبير تسببارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم يبدأ البنكرياس بالعمل بجهد زائد، مُفرزًا كميات إضافية من الأنسولين، حتى يعجز مع مرور الوقت عن مواكبة ذلك نتيجة هذه العملية، تُصبح مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

