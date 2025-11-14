اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

يوافق 14 نوفمبر اليوم العالمي للسكري، مناسبة مهمة لرفع الوعي حول الممارسات الغذائية الصحية للأطفال المصابين بمرض السكري.

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

فالأطفال غالبًا ما تكون علاقتهم بالحلويات معقدة، حيث يثير تناول السكريات قلق الأهل، وقد يدفع بعض الأطفال للإفراط في تناولها سرًا.

ولكن الخبر الجيد أنه يمكن للأطفال الاستمتاع بالحلويات بطريقة صحية، من خلال بدائل غذائية ذكية واختيارات مدروسة، تضمن قيمة غذائية مناسبة وتحافظ على مستوى السكر في الدم، ومن أفضل الوصفات :

ـ موس الشوكولاتة والأفوكادو:

المكونات: 2 أفوكادو ناضج، ¼ كوب كاكاو خام غير محلى، ¼ كوب حليب لوز غير محلى، ملعقة صغيرة فانيلا، محلّي خالٍ من السكر، مكسرات أو توت للتزيين.

طريقة التحضير: يخفق الأفوكادو مع الكاكاو والحليب والفانيلا والمحلي حتى يصبح ناعمًا، ثم يبرد نصف ساعة ويقدم مزينًا بالمكسرات أو التوت.

موس الشوكولاتة والأفوكادو

ـ زبادي مجمد بالتوت:

المكونات: 2 كوب زبادي يوناني غير محلى، نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا، محلّي خالٍ من السكر، ربع كوب مكسرات مفرومة، ربع كوب رقائق شوكولاتة داكنة أو خالية من السكر.

طريقة التحضير: تمزج المكونات، تفرد في صينية، تجمد لساعتين، ثم تقطع وتقدم.

زبادي مجمد بالتوت

ـ بان كيك دقيق جوز الهند:

المكونات: ¼ كوب دقيق جوز هند، بيضتان، ربع كوب حليب لوز، ملعقة كبيرة زيت جوز هند، نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر، نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا.

طريقة التحضير: تخلط المكونات وتترك قليلاً، ثم تُطهى على مقلاة غير لاصقة.

بان كيك دقيق جوز الهند

ـ ناتشوز التفاح:

المكونات: 2 ثمرة تفاح شرائح رفيعة، 2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني أو لوز غير محلاة، 2 ملعقة كبيرة صوص كراميل خالٍ من السكر، 2 ملعقة كبيرة مكسرات مفرومة، 2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور، رشة قرفة.

طريقة التحضير: ترتب شرائح التفاح وتغطى بالزبدة والصوص والمكسرات والقرفة.

ناتشوز التفاح

ـ لقيمات تشيز كيك منخفضة الكربوهيدرات:

المكونات: 1 كوب جبن كريم، ربع كوب زبادي يوناني غير محلى، محلّي خالٍ من السكر، ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا، 2 بيض، ربع كوب دقيق لوز.

طريقة التحضير: تخلط المكونات، تُخبز في قوالب صغيرة لمدة 20 دقيقة، ثم تُترك لتبرد قبل التقديم.

لقيمات تشيز كيك منخفضة الكربوهيدرات



ـ ماكرون جوز الهند المحمص:

المكونات: 2 كوب جوز هند مبشور غير محلى، نصف كوب دقيق لوز، ربع كوب محلّي بدون سكر، بياض 2 بيضة، ربع كوب زيت جوز هند، ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا، رشة ملح.

طريقة التحضير: تخلط المكونات، يضاف بياض البيض المخفوق، ثم تُخبز حتى تصبح ذهبية اللون لمدة 15–20 دقيقة.

ماكرون جوز الهند المحمص

نصيحة الخبراء

ويمكن إدخال الحلويات في نظام الطفل الغذائي باعتدال وباستخدام مكونات صحية ومحليات بديلة، مع متابعة الأطباء وأخصائيي التغذية لتحديد الكمية المناسبة لكل طفل. الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على مستوى السكر في الدم والاستمتاع بالطعم دون أضرار.