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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نظام غذائي لعلاج الضغط المرتفع

الضغط
الضغط

تحقق الأنظمة الغذائية المخصصة لوقف ارتفاع الضغط أهداف غذائية يومية وأسبوعية ويتوقف عدد الحصص الغذائية على الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم نظام غذائي لوقف الضغط المرتفع الدم.

الحبوب

تناول من 6 إلى 8 حصص غذائية يوميًا وتتكون الحصة من نصف كوب من حبوب الإفطار أو الأرز أو المكرونة المطهية، أو شريحة واحدة من الخبز، أو أونصة واحدة (28 جرامًا تقريبًا) من حبوب الإفطار المجففة.

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الخضروات

تناول من 4 إلى 5 حصص غذائية يوميًا وتتكون الحصة الغذائية من كوب واحد من الخضراوات الورقية النيئة، أو نصف كوب من الخضراوات النيئة أو المطهوة المقطعة، أو نصف كوب من عصير الخضروات.


الفاكهة

تناول من 4 إلى 5 حصص غذائية يوميًا وتتكون الحصة الغذائية الواحدة من ثمرة فاكهة متوسطة، أو نصف كوب من الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المعلبة، أو نصف كوب من عصير الفاكهة.

الخضروات والفاكهة


مشتقات الحليب منزوعة الدسم أو منخفضة الدسم

 تناول من 2 إلى 3 حصص غذائية يوميًا وتتكون الحصة الغذائية الواحدة من كوب واحد من الحليب أو الزبادي، أو أونصة ونصف الأونصة من الجبن.


اللحوم والدواجن والأسماك خفيفة الدهن

 تناول ست حصص غذائية (مقدر الحصة أونصة واحدة/28 جراما تقريبًا) أو أقل يوميًا و تتكون الحصة الغذائية من أونصة واحدة (28 غرامًا تقريبًا) من اللحم أو الدواجن أو الأسماك المطهية، أو بيضة واحدة.

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المكسرات أو البذور  أو البقول

 تناول من 4 إلى 5 حصص غذائية أسبوعيًا و تتكون الحصة الغذائية من ثلث كوب من المكسرات، أو ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني، أو ملعقتين كبيرتين من البذور، أو نصف كوب من الفاصولياء أو البازلاء المجففة المطهية التي تُسمى أيضًا البقوليات.


الدهون والزيوت

 تناول من حصتين إلى 3 حصص غذائية يوميًا وتتكون الحصة الغذائية من ملعقة صغيرة من السمن النباتي الخفيف، أو ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، أو ملعقة كبيرة من المايونيز، أو ملعقتين كبيرتين من تتبيلة السلطة.
الحلوى والسكريات المُضافة

5 حصص غذائية أو أقل أسبوعيًا و تتكون الحصة الغذائية الواحدة من ملعقة كبيرة من السكر أو الهُلام (الجيلي) أو المربى، أو نصف كوب من الحلوى المثلجة، أو كوب من الليمون.

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