أكلة سريعة واقتصادية.. طريقة عمل عدس مدمس

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل عدس مدمس فهو من الأطباق الشهية و الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير عدس مدمس



● عدس بجبة

● عدس أصفر

● ثوم فصوص

● بصل

● فلفل رومي

● طماطم مفرومة

● سمنة

● كمون ناعم

● عصير ليمون

● فلفل حار

● ملح

● فلفل أسود

التقديم :

● خبز بلدي

● بصل أخضر



طريقة تحضير عدس مدمس



يسلق العدس بجبة والأصفر والثوم والبصل في الماء حتى النضج

يشوح البصل المفروم فى السمنة في إناء على النار

يضاف الفلفل الرومي والحار والطماطم

يضاف خليط العدس المسلوق ويقلب كل الخليط

يضاف عصير الليمون والملح والفلفل

يقدم مع الخبز والبصل الأخضر.

