بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
مرأة ومنوعات

قبل رمضان ..... طريقة تتبيلة دجاج بانيه

طريقة تتبيلة دجاج بانيه
طريقة تتبيلة دجاج بانيه
هاجر هانئ

 تتبيلة دجاج بانيه من أكثر الوصفات العملية و السريعة التي يمكنك الأعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم، فيمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تتبيلة دجاج بانيه، فيما يلي…….

مقادير تتبيلة دجاج بانيه 


● صدور دجاج شرائح

● ماء بصل

● كاري

● كركم

● بودرة ثوم

● بودرة بصل

● ملح

● فلفل أسود

● بيض

● بقسماط

● دقيق

● نشا

● شطة ناعمة

● ليمون

طريقة تحضير تتبيلة دجاج بانيه


تتبل قطع الدجاج بماء البصل والكارى والكركم وبودرة الثوم والبصل والملح والفلفل وعصير الليمون
يمكن إضافة الشطة بدلأ من الكاري والكركم للحصول على بانيه حار
يقلب فى الدقيق والنشا
يمكن إضافة الملح والتوابل لخليط الدقيق
يقلب في خليط البيض المخفوق بالملح والفلفل
يقلب في البقسماط
يحفظ في أكياس في أطباق فويل
يحفظ في الفريزر حتى الاستخدام.

تتبيلة دجاج بانيه طريقة عمل تتبيلة دجاج بانيه مقادير تتبيلة دجاج بانيه طريقة تحضير تتبيلة دجاج بانيه

