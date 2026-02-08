قبل رمضان ..... طريقة تتبيلة دجاج بانيه

تتبيلة دجاج بانيه من أكثر الوصفات العملية و السريعة التي يمكنك الأعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم، فيمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تتبيلة دجاج بانيه، فيما يلي…….

مقادير تتبيلة دجاج بانيه



● صدور دجاج شرائح

● ماء بصل

● كاري

● كركم

● بودرة ثوم

● بودرة بصل

● ملح

● فلفل أسود

● بيض

● بقسماط

● دقيق

● نشا

● شطة ناعمة

● ليمون

طريقة تحضير تتبيلة دجاج بانيه



تتبل قطع الدجاج بماء البصل والكارى والكركم وبودرة الثوم والبصل والملح والفلفل وعصير الليمون

يمكن إضافة الشطة بدلأ من الكاري والكركم للحصول على بانيه حار

يقلب فى الدقيق والنشا

يمكن إضافة الملح والتوابل لخليط الدقيق

يقلب في خليط البيض المخفوق بالملح والفلفل

يقلب في البقسماط

يحفظ في أكياس في أطباق فويل

يحفظ في الفريزر حتى الاستخدام.