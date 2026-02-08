قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة الخس والزيتون مع رول الدجاج، فهي من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل.
مقادير سلطة الخس والزيتون مع رول الدجاج
● ٢ صدور دجاج
● ٢ بيضة
● ١ كوب دقيق
● ١ كوب بقسماط
● ملح
● فلفل أسود
● أصابع جبنة موزاريلا
للسلطة:
● خس كابوتشا
● ٦ شرائح توست مقطعة إلى مكعبات
● ١/٢ كوب جبنة بارميزان
● زيتون منزوع البذر
● طماطم شيري
للصوص:
● ٤ ملاعق كبيرة مايونيز
● ٢ ملعقة كبيرة مسترده
● زيت زيتون ٣ ملاعق كبيرة
● ٢ فص ثوم مفروم
● ملح فلفل
طريقة تحضير سلطة الخس والزيتون مع رول الدجاج
يلف صدور الدجاج بأصابع جبنة موتزاريلا ثم يوضع فى خليط بيض , دقيق ثم بقسماط
فى زيت غزير للقلى يوضع صدور الدجاج بالأصابع
فى طبق التقديم يوضع خس مبشور , زيتون , أنصاف طماطم شيرى , جبنة بارميزان
فى بولة يوضع مايونيز , مسطردة , ثوم مفروم , زيت زيتون , ملح , فلفل و تقلب المكونات للحصول على الدريسنج المطلوب.
يوضع أصابع الدجاج على الوجه السلطة ثم تقدم السلطة مع الدريسنج.