قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة الخس والزيتون مع رول الدجاج، فهي من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير سلطة الخس والزيتون مع رول الدجاج



● ٢ صدور دجاج

● ٢ بيضة

● ١ كوب دقيق

● ١ كوب بقسماط

● ملح

● فلفل أسود

● أصابع جبنة موزاريلا

للسلطة:

● خس كابوتشا

● ٦ شرائح توست مقطعة إلى مكعبات

● ١/٢ كوب جبنة بارميزان

● زيتون منزوع البذر

● طماطم شيري

للصوص:

● ٤ ملاعق كبيرة مايونيز

● ٢ ملعقة كبيرة مسترده

● زيت زيتون ٣ ملاعق كبيرة

● ٢ فص ثوم مفروم

● ملح فلفل



طريقة تحضير سلطة الخس والزيتون مع رول الدجاج



يلف صدور الدجاج بأصابع جبنة موتزاريلا ثم يوضع فى خليط بيض , دقيق ثم بقسماط

فى زيت غزير للقلى يوضع صدور الدجاج بالأصابع

فى طبق التقديم يوضع خس مبشور , زيتون , أنصاف طماطم شيرى , جبنة بارميزان

فى بولة يوضع مايونيز , مسطردة , ثوم مفروم , زيت زيتون , ملح , فلفل و تقلب المكونات للحصول على الدريسنج المطلوب.

يوضع أصابع الدجاج على الوجه السلطة ثم تقدم السلطة مع الدريسنج.