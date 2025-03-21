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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بصوصات مختلفة.. طريقة عمل الزلابية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل الزلابية من وصفات الحلويات العربية الشهية، والمختلفة، والتي يمكن تحضيرها وتقديمها لعاىلتك في رمضان بعد الإفطار.

وقدمت  الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة، وهي من الوصفات الشريعة التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة وتكفي لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة 

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة 

مقادير طريقة عمل الزلابية:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

1 و ¼ كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

زيت للقلي


طريقة تحضير الزلابية:

ـ في وعاء، اخلطي الدقيق مع النشا والخميرة والسكر ورشة الملح.


ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على عجينة سائلة ولكن متماسكة.


ـ غطي العجينة، واتركيها لتختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.


ـ سخني الزيت في مقلاة عميقة.


ـ باستخدام ملعقة أو كيس حلواني، شكلي كرات صغيرة من العجين وأسقطيها في الزيت الساخن.


ـ حركي الزلابية باستمرار حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، ثم صفيها على ورق مطبخ.

صوصات مختلفة لتقديم الزلابية

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة 

صوص الشوكولاتة:

½ كوب شوكولاتة داكنة مذابة

2 ملعقة كبيرة كريمة لبّاني (كريمة طهي)

ملعقة صغيرة زبدة

الطريقة:
ـ اخلطي المكونات معًا على نار هادئة حتى تصبح ناعمة ولامعة، ثم اغمسي الزلابية بها.

 صوص الكراميل:

½ كوب سكر

¼ كوب كريمة لبّاني

1 ملعقة صغيرة زبدة


الطريقة:

ـ سخني السكر حتى يذوب ويتحول إلى لون كهرماني.


ـ أضيفي الكريمة تدريجيًا مع التقليب، ثم الزبدة، وقلبي حتى يصبح الصوص ناعمًا.

صوص الفراولة:

½ كوب فراولة مهروسة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة نشا مذابة في قليل من الماء

الطريقة:

ـ سخني الفراولة مع السكر حتى تذوب تمامًا.


ـ أضيفي النشا المذاب وقلبي حتى يتكاثف الصوص.

صوص العسل والقرفة:

½ كوب عسل

½ ملعقة صغيرة قرفة


الطريقة:
ـ اخلطي العسل مع القرفة وسخنيهما قليلًا، ثم غمسي الزلابية فيه وقدميها ساخنة.

نصائح لنجاح الزلابية

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة 


ـ لقوام مقرمش، اقلي الزلابية على مرتين: اقليها نصف قلية، أخرجيها، ثم اقليها مرة أخرى حتى تصبح ذهبية.


ـ يمكن رش السكر البودرة عليها أو إضافة مكسرات مجروشة حسب الرغبة

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بصوصات مختلفة.. طريقة عمل الزلابية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة
طريقة عمل الزلابية بصوصات مختلفة

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