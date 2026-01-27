قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أسماء عبد الحفيظ

يظن كثيرون أن الطعام الصحي يعتمد فقط على نوع الأكلة، لكن الحقيقة التي يغفل عنها معظم الناس أن طريقة التحضير والتناول قد تحوّل وجبات يومية مألوفة إلى سبب خفي في نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم. 

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

بعض الأكلات التي نعتقد أنها مفيدة، تسرّق العناصر الغذائية بهدوء، وتترك الجسم في حالة إرهاق وضعف دون سبب واضح، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الشاي بعد الأكل مباشرة

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف 

يُعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا بعد الوجبات، لكن تناوله فور الانتهاء من الطعام يمنع امتصاص الحديد والزنك بسبب مادة التانين. ومع الاستمرار على هذه العادة يوميًا، قد يظهر فقر الدم تدريجيًا دون أن يشعر الشخص بسببه الحقيقي.

القلي المتكرر لنفس الزيت

القلي في الزيت المستخدم أكثر من مرة لا يفقد الطعام قيمته الغذائية فقط، بل يدمّر الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامين A وE. كما تتحول الدهون إلى مركبات ضارة تعيق امتصاص العناصر الغذائية وتؤثر سلبًا على الكبد.

المكرونة والأرز الأبيض يوميًا

رغم أنها أطعمة مشبعة وسهلة التحضير، فإن الاعتماد اليومي على الأرز والمكرونة البيضاء يقلل من امتصاص فيتامينات ب والألياف، ما يؤدي إلى اضطراب الطاقة والشعور بالخمول. عملية التكرير تفقد هذه الأطعمة معظم قيمتها الغذائية مقارنة بالحبوب الكاملة.

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

الإفراط في تناول الجبن المصنع

الجبن المصنع من الأطعمة السريعة المنتشرة على موائد الإفطار والعشاء، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم على المدى الطويل، وقد تُضعف صحة العظام دون أعراض واضحة في البداية.

الخضار المطبوخة زيادة عن اللزوم

طهي الخضروات لفترات طويلة، خاصة في الماء، يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من فيتامين C وحمض الفوليك. كثيرون يعتقدون أن الخضار المطبوخة أكثر أمانًا، لكن الإفراط في السلق يحوّلها إلى ألياف بلا قيمة غذائية تُذكر.

تناول القهوة بكثرة

الإفراط في شرب القهوة يوميًا يؤثر على امتصاص الحديد والكالسيوم، كما يزيد من فقدان بعض المعادن عبر البول. المشكلة لا تكمن في القهوة نفسها، بل في توقيتها وكميتها، خاصة عند تناولها على معدة فارغة أو بعد الوجبات مباشرة.

الحلويات بعد الأكل

تناول الحلويات مباشرة بعد الطعام يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ، ما يؤثر على توازن فيتامينات ب والمغنيسيوم، ويُرهق البنكرياس. ومع التكرار، قد يشعر الشخص بالتعب والصداع دون ربط ذلك بعادته الغذائية.

المعلبات والأطعمة المحفوظة

الاعتماد المتكرر على الأطعمة المعلبة، مثل التونة واللحوم المصنعة، يقلل من مخزون الجسم من الفيتامينات الطبيعية ومضادات الأكسدة، بسبب المواد الحافظة وارتفاع نسبة الصوديوم، ما يضعف المناعة تدريجيًا.

كيف تحمي فيتامينات جسمك؟

ينصح خبراء التغذية بالتنويع في مصادر الطعام، وتقليل القلي والسلق الزائد، وتأخير تناول الشاي والقهوة ساعة بعد الوجبات، والاعتماد أكثر على الخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.

أكلات الفيتامينات أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف الفيتامينات والمعادن بالجسم الطعام الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمخابز المحافظة ويؤكد: لا تهاون في المخالفات

الحريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى منزل بشبين القناطر

حملات نظافة

تكثيف حملات النظافة في قرى بيلا بكفر الشيخ.. صور

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد