يظن كثيرون أن الطعام الصحي يعتمد فقط على نوع الأكلة، لكن الحقيقة التي يغفل عنها معظم الناس أن طريقة التحضير والتناول قد تحوّل وجبات يومية مألوفة إلى سبب خفي في نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم.

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

بعض الأكلات التي نعتقد أنها مفيدة، تسرّق العناصر الغذائية بهدوء، وتترك الجسم في حالة إرهاق وضعف دون سبب واضح، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الشاي بعد الأكل مباشرة

يُعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا بعد الوجبات، لكن تناوله فور الانتهاء من الطعام يمنع امتصاص الحديد والزنك بسبب مادة التانين. ومع الاستمرار على هذه العادة يوميًا، قد يظهر فقر الدم تدريجيًا دون أن يشعر الشخص بسببه الحقيقي.

القلي المتكرر لنفس الزيت

القلي في الزيت المستخدم أكثر من مرة لا يفقد الطعام قيمته الغذائية فقط، بل يدمّر الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامين A وE. كما تتحول الدهون إلى مركبات ضارة تعيق امتصاص العناصر الغذائية وتؤثر سلبًا على الكبد.

المكرونة والأرز الأبيض يوميًا

رغم أنها أطعمة مشبعة وسهلة التحضير، فإن الاعتماد اليومي على الأرز والمكرونة البيضاء يقلل من امتصاص فيتامينات ب والألياف، ما يؤدي إلى اضطراب الطاقة والشعور بالخمول. عملية التكرير تفقد هذه الأطعمة معظم قيمتها الغذائية مقارنة بالحبوب الكاملة.

الإفراط في تناول الجبن المصنع

الجبن المصنع من الأطعمة السريعة المنتشرة على موائد الإفطار والعشاء، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم على المدى الطويل، وقد تُضعف صحة العظام دون أعراض واضحة في البداية.

الخضار المطبوخة زيادة عن اللزوم

طهي الخضروات لفترات طويلة، خاصة في الماء، يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من فيتامين C وحمض الفوليك. كثيرون يعتقدون أن الخضار المطبوخة أكثر أمانًا، لكن الإفراط في السلق يحوّلها إلى ألياف بلا قيمة غذائية تُذكر.

تناول القهوة بكثرة

الإفراط في شرب القهوة يوميًا يؤثر على امتصاص الحديد والكالسيوم، كما يزيد من فقدان بعض المعادن عبر البول. المشكلة لا تكمن في القهوة نفسها، بل في توقيتها وكميتها، خاصة عند تناولها على معدة فارغة أو بعد الوجبات مباشرة.

الحلويات بعد الأكل

تناول الحلويات مباشرة بعد الطعام يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ، ما يؤثر على توازن فيتامينات ب والمغنيسيوم، ويُرهق البنكرياس. ومع التكرار، قد يشعر الشخص بالتعب والصداع دون ربط ذلك بعادته الغذائية.

المعلبات والأطعمة المحفوظة

الاعتماد المتكرر على الأطعمة المعلبة، مثل التونة واللحوم المصنعة، يقلل من مخزون الجسم من الفيتامينات الطبيعية ومضادات الأكسدة، بسبب المواد الحافظة وارتفاع نسبة الصوديوم، ما يضعف المناعة تدريجيًا.

كيف تحمي فيتامينات جسمك؟

ينصح خبراء التغذية بالتنويع في مصادر الطعام، وتقليل القلي والسلق الزائد، وتأخير تناول الشاي والقهوة ساعة بعد الوجبات، والاعتماد أكثر على الخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.