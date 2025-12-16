أسهل أكلة.. طريقة عمل كبسة الدجاج

كبسة الدجاج إحدى الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ولذلك يمكن أن تقدميها في أسرع وقت وإليكم الطريقة.

مكونات كبسة الدجاج

دجاجة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع 20 دقيقة

2 بصلة كبيرة مفرومة

2 حبة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

1 مكعب مرقة (اختياري)



البهارات

1 ملعقة صغيرة كبسة أو بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة هيل مطحون

1 ورقة لورا

2 حبة هيل صحيح

ملح حسب الرغبة



طريقة التحضير

في حلة كبيرة، سخّني الزيت وشوّحي البصل لحد ما يذبل.

أضيفي الثوم وقلّبي ثواني.

ضيفي قطع الدجاج وقلّبي لحد ما يتحمّر خفيف.

أضيفي الطماطم المبشورة والصلصة وقلّبي كويس.

ضيفي البهارات كلها + الملح ومكعب المرقة.

أضيفي ماء مغلي يغطي الدجاج وسيبيه يستوي 25–30 دقيقة.

طلّعي الدجاج وحمّريه في الفرن أو في طاسة (اختياري).

أضيفي الأرز للمرق، زوّدي ماء لو محتاج (الماء يكون أعلى الأرز بحوالي 1 سم).

سيبيه يغلي، وبعدين وطّي النار وغطّي الحلة 15–20 دقيقة لحد ما يستوي.

قدّمي الأرز وحطي الدجاج فوقه.

نصايح للطعم الأصلي

الأرز البسمتي هو سر الكبسة

ممكن تضيفي زبيب أو لوز محمّص للتقديم

لو بتحبي طعم مدخّن: حطي فحمة مولّعة ثواني في النص وغطّي الحلة