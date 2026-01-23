قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
رسومات في حي يهودي متشدد.. اتهام مراهقين بمعاداة السامية في نيويورك
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر

المحكمة البريطانية العليا
المحكمة البريطانية العليا
فرناس حفظي

ألزمت المحكمة العليا في بريطانيا دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع أكثر من 260 ألف جنيه إسترليني لامرأة فلبينية تعرضت للاتجار بالبشر والاستغلال المنزلي على يد أحد دبلوماسييها السابقين في لندن، في سابقة تحمل فيها دولة أجنبية المسؤولية عن انتهاكات ارتكبها دبلوماسي فوق الأراضي البريطانية.


وذكرت صحيفة الجارديان أن الضحية، وهي في الخامسة والثلاثين من عمرها، كانت قد عملت لدى الدبلوماسي سالم محمد سلطان الجابري وعائلته في الإمارات عام 2012، قبل نقلها إلى لندن في فبراير 2013.

وبحسب الحكم الصادر عن القاضي جاستس لافندر، فإن ما تعرضت له الضحية يرقى إلى "عبودية حديثة"، حيث احتُجزت داخل منزل العائلة لمدة 89 يوما، وتم منعها من الخروج أو التواصل مع العالم الخارجي إلى أن تمكنت من الهرب.


ويمثل القرار انتصارًا قضائيًا نادرًا في قضايا الاتجار بالبشر المرتبطة بموظفين دبلوماسيين، ويُتوقع أن تكون له تداعيات على كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع الحصانات الدبلوماسية في حالات مشابهة.

المحكمة العليا بريطانيا دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| الاحتفال بقطار الشباب لذوى الهمم.. تجارب محاكاة.. افتتاح مركز رقمي للجامعة.. ولجنة لفحص امتحانات الإعدادية

تضامن بني سويف

انطلاق مبادرة أنت أقوى من المخدرات في بني سويف

د وائل هراس

دكتوراة في التربية .. السيرة الذاتية لوكيل مديرية تعليم البحيرة الجديد

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد