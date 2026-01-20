قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
أول تعليق من بريطانيا علي تصريحات ترامب بشأن قاعدة دييجو جارسيا في موريشيوس

محمود نوفل

أكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق مع موريشيوس بشأن أرخبيل تشاجوس يضمن استمرار عمل القاعدة العسكرية المشتركة مع واشنطن لأجيال قادمة ويمنع "الخصوم" من الوصول إليها.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها  :  لن نساوم أبدا على أمننا القومي وتحركنا بشأن أرخبيل تشاجوس جاء لحماية قاعدة "دييغو غارسيا" من تهديدات قانونية.

ولاحقا ؛ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن  المملكة المتحدة البريطانية تخطط للتنازل عن جزيرة دييجو جارسيا التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية حيوية إلى موريشيوس.

وفي وقت لاحق ؛ صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الاثنين، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية بسبب خطط الولايات المتحدة لضم جرينلاند "ليست طريقة للتعامل مع الحلفاء".

وقالت كوبر أمام مجلس العموم البريطاني: "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لمناقشاتنا وشراكاتنا عبر الأطلسي. جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومستقبلها شأن يخص سكانها والدنماركيين وحدهم"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكان ترامب قد هدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية على عدد من الحلفاء الأوروبيين الذين اعترضوا على مطالبه بشراء جرينلاند. 

وقالت كوبر إن استخدام الرسوم الجمركية أو التهديد بها بهذه الطريقة "أمر خاطئ تمامًا، وغير مبرر، بل ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وأضافت كوبر: "لدى الولايات المتحدة بالفعل معاهدة سارية المفعول مع الدنمارك تعود لعام 1951، تنص على وجود أمني أمريكي واسع النطاق في جرينلاند، وتدوم التحالفات لأنها تُبنى على الاحترام والشراكة، لا على الضغط".

وأعلنت كوبر أن المملكة المتحدة تعتزم "المساهمة" في سلسلة من التدريبات في شمال المحيط الأطلسي وشمال القطب الشمالي خلال عام 2026 "لتعزيز أمننا في القطب الشمالي".

