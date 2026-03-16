صحة بني سويف: فحص 700 حالة وتقديم 2200 خدمة في قافلة علاجية بعلي زيدان

نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة علاجية بقرية على زيدان مركز ناصر على مدى يومي السبت والأحد الماضيين ،في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتم تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 6 عيادات طبية في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 702 مريض، مع صرف العلاج لهم بالمجان، مع إجراء 65 تحليل دم، و32 تحليل طفيليات، و6 حالات أشعة عادية، و39 حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل حالتين لإعداد تقارير طبية على نفقة الدولة، وتحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة تنظيم عدد من ندوات التثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة من بينها التوعية بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وفي إطار المبادرات الصحية الوقائية، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 200 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمواطنين إلى 2201 خدمة طبية متنوعة.


 

