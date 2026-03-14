ادعى التحرش بـ ربة منزل و مشاجرة وتعرض شخص للطعن.. القبض على عاطل في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بحدوث مشاجرة وتعرض أحد الأشخاص للطعن بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه حدثت مشادة كلامية بين عاطل “له معلومات جنائية”، وعامل "له معلومات جنائية "، ربة منزل، جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك لمعاكسة الأول ربة المنزل حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، فتبادلوا خلالها التعدي بالسب وتم الصلح بينهم.

تم استدعائهم وبسؤالهم، اتهموا القائم على النشر بالتشهير بهم ونشره ذلك المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي على غير الحقيقة.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، وبسؤاله اعترف بادعائه الكاذب ونشره على غير الحقيقة، بقصد رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.