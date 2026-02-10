قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل
سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات
روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
هل شارك إمام عاشور في برنامج رامز جلال؟.. شوبير يحسم الجدل

محمد بدران   -  
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ظهور إمام عاشور في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال الموسم الحالي.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات تلفزيونية "تواصلت مع مسؤولي برنامج رامز جلال وقالولي إن إمام عاشور ماصورش معاهم السنادي، والبرومو بتاع البرنامج نزل و مفيهوش أصلاً إمام عاشور.

وتابع "معلوماتي اللي أنا أعرفها إن الثلاثي زيزو ومروان عطية وياسر إبراهيم قاموا بالتصوير في البرنامج بعد بطولة أمم أفريقيا، وتم التصوير بعد الاستئذان من ادارة الكورة في النادي الاهلي.

إيقاف إمام عاشور أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه

وقرر الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب التخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

موعد أول مباراة لإمام عاشور مع الأهلى

ومن المنتظر أن يكون إمام عاشور جاهزًا لدعم صفوف فريق الأهلي في مواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاسماعيلى فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

