هل شارك إمام عاشور في برنامج رامز جلال؟.. شوبير يحسم الجدل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ظهور إمام عاشور في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال الموسم الحالي.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات تلفزيونية "تواصلت مع مسؤولي برنامج رامز جلال وقالولي إن إمام عاشور ماصورش معاهم السنادي، والبرومو بتاع البرنامج نزل و مفيهوش أصلاً إمام عاشور.

وتابع "معلوماتي اللي أنا أعرفها إن الثلاثي زيزو ومروان عطية وياسر إبراهيم قاموا بالتصوير في البرنامج بعد بطولة أمم أفريقيا، وتم التصوير بعد الاستئذان من ادارة الكورة في النادي الاهلي.

إيقاف إمام عاشور أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه

وقرر الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب التخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

موعد أول مباراة لإمام عاشور مع الأهلى

ومن المنتظر أن يكون إمام عاشور جاهزًا لدعم صفوف فريق الأهلي في مواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاسماعيلى فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.