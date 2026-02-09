اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك إقامة مباراة سيراميكا بحضور جماهيري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة لن يسمح بحضور الجماهير في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر والحضور 50 فرد من كل ناد وبكشف رسمي مرسل مسبقاً.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مباريات دور الـ16 كلها بدون جماهير ولا يوجد استثناء لأي ناد، وهي شروط معروفة وتم إبلاغ جميع الأندية بها.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر



حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر .

وتقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.