بني سويف.. افتتاح مسجد قرية الرياض بتكلفة 900 ألف جنيه

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ناصر ، في افتتاح مسجد ميهوب بقرية الرياض ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وضمن سلسلة افتتاحات المساجد خلال شهر رمضان المبارك .

وقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 380 متر مربعاً بعد" صيانته ورفع كفاءته" وبتكلفة زادت عن 900 ألف جنيها"جهود ذاتية "وذلك في حضور: شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، الشيخ محمد بدر مدير أوقاف ناصر و محسن عيد سكرتير المجلس القروي وأهالي القرية.