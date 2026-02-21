نزلة برد.. بيراميدز يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأحمد توفيق

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن الحالة الصحية للاعب أحمد توفيق بعد دخوله إحدى المستشفيات خلال الساعات الماضية.

أوضح المنيري أن أحمد توفيق خلال تواجده في معسكر الفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري، عانى من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة والتهاب في "اللوزتين" ولذلك قرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة.

أشار إلى أنه تم منح اللاعب الأدوية اللازمة، ولكن تقرر دخوله إحدى مستشفيات التجمع الخامس حتى يحصل على جرعات العلاج اللازمة لحالته، مشيرا إلى أن حالته حاليا مستقرة وسيغادر المستشفى اليوم بعد الاطمئنان عليه.

أوضح الطبيب أن إدارة نادي بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي والجهاز الفني على تواصل دائم مع اللاعب للاطمئنان عليه، مع خالص الدعوات بالشفاء العاجل.