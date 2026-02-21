هل تقترب نهاية المساعدات الأمريكية؟ نتنياهو يطرح رؤية لاستقلال إسرائيل الدفاعي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة استثمارية تمتد لعشر سنوات بقيمة 108 مليارات دولار، تهدف إلى تطوير الصناعة الدفاعية المحلية في إسرائيل وتقليل الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيا.



ويرى محللون أن الخطة تمثل محاولة لإعادة ترتيب العلاقة مع واشنطن من شكل "مساعدة" إلى شراكة استراتيجية أكثر اتزانًا، مع الحفاظ على الدعم السياسي والأمني الأمريكي. وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل نحو 3.8 مليارات دولار، مع الجزء الأكبر مخصص للإنفاق على شركات أمريكية.

مشروع طائرة "لافي"



ويشير التاريخ إلى تجربة سابقة مع مشروع طائرة "لافي" في الثمانينيات، الذي كان يهدف لإنتاج مقاتلة محلية، قبل إلغائه لأسباب مالية وضغوط خارجية، ما يعطي سياقًا للتحديات المحتملة أمام خطط الاستقلال الصناعي الحالية.



كما يبرز الجانب العملياتي، إذ تعتبر بعض سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجال الذخائر، محدودة في حرية القرار العسكري. وتجدر الإشارة إلى أن بعض شحنات الأسلحة الأمريكية شهدت تأخيرا أو تعليقا جزئيا خلال إدارات سابقة، قبل أن تُستأنف لاحقا.



من المقرر إعادة فتح مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات في عام 2028، بينما يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن تقليص المساعدات تدريجيا قد يكون استثمارا طويل الأمد للطرفين، مع إمكانية إعادة توجيه الموارد حسب الحاجة.



وفي الوقت نفسه، تشير المصادر إلى أن إسرائيل لا تخطط لإطلاق مشاريع ضخمة مثل "لافي"، بل تسعى إلى مزيج من الابتكار المحلي والتعاون مع الصناعة الأمريكية بما يحقق درجة من الاكتفاء الذاتي الصناعي، دون قطع العلاقات مع الحليف الرئيسي.