محافظات

إحالة 264 من العاملين المقصرين للتحقيق بالجهات الحكومية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات بإحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكداً أن الإنضباط والإلتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة إستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الخدمية المختلفة بمراكزمنيا القمح وديرب نجم والقنايات لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

 وأسفرت أعمال اللجان عن عدم  حضور 62 من العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم  بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد 6 من العاملين بمقر الإدارة البيطرية بمنيا القمح التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد 29 من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمنيا القمح التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وتبين عدم تواجد 5 من العاملين بمقر الوحدة  المحلية بجميزة بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم حضور 59 من العاملين بمقر مستشفى القنايات المركزي كذلك عدم تواجد 103 بالمستشفى وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الشرقية محافظ الشرقية الإجراءات القانونية عيار تقييم مستوى الأداء

