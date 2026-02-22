سقوط لص سرق دراجة نارية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية من أمام إحدى المستشفيات بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بمنطقة بلبيس) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (عامل – مقيم بمنطقة بلبيس) تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





